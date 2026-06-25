Sport

FOTO: Antonia Morcan (Under 11) și Ioana Bogdan (Under 13), echipierele Student Sport Alba Iulia, convocate la loturile naționale ale României  

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Antonia Morcan (Under 11) și Ioana Bogdan (Under 13), echipierele Student Sport Alba Iulia, convocate la loturile naționale ale României

 Vești excelente pentru echipa feminină de fotbal Student Sport Alba Iulia, care are în această perioadă două jucătoare la diverse acțiuni ale reprezentativei României.

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Astfel, Antonia Morcan (2005, la Under 11, foto dreapta) și Ioana Amira Bogdan (Under 13, foto stânga), au participat la Taberele de Vară desfășurate la Eforie Nord. Conform Federației Române de Fotbal, acțiunile au reunit unele dintre cele mai promițătoare jucătoare din respectivele generații, selectate în urma unor trialuri anterioare, oferindu-le oportunitatea de a se antrena și de a-și demonstra calitățile într-un cadru coordonat de specialiștii Federației.

Aceaste convocări înseamnă o recompensă pentru munca, seriozitatea și evoluția lor constantă și ne bucurăm să vedem aceste reprezentante ale clubului nostru reprezentând cu mândrie culorile României”, a specificat Antonia Botescu, directorul executiv al clubului din Cetatea Marii Uniri

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