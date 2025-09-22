24 septembrie 2025 | „Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

„Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

La Alba Iulia continuă seria conferințelor organizate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Un astfel de eveniment este programat miercuri, 24 septembrie 2025.

Evenimentul îl are drept invitat pe sociologul Alin Tomuș.

Acesta va susține o conferință cu tema „Provocări organizaționale în contextul actual”.

„Schimbările societale sunt de natură să influențeze major climatul organizațional. Cum se adaptează organizațiile la noile provocări reprezintă un proces care se leagă de cultura organizațională, de capacitatea adaptativă și de prețuirea resursei umane”, spune sociologul Alin Tomuș.

Conferința de miercuri, 24 septembrie 2025, va avea loc de la ora 18.00.

