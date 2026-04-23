24 aprilie 2026 | Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic

Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic

Vineri, 23 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, se vor desfășura lucrări de reparații la covorul asfaltic pe strada Vasile Goldiș și pe Bulevardul Transilvaniei (zona Schit), au anunțat joi, 23 aprilie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

„Pentru a evita disconfortul și eventualele întârzieri, îi rugăm pe conducătorii auto să evite, pe cât posibil, aceste zone și să opteze pentru rute alternative.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin. Aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și siguranța tuturor participanților la circulație”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI