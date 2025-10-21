24-26 octombrie | Târgul de Carte pentru Copii, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Lansări, ateliere creative și spectacole interactive. PROGRAMUL complet
Între 24 și 26 octombrie 2025, Palatul Principilor din Alba Iulia găzduiește cea de-a VI-a ediție a Târgului de Carte pentru Copii, organizat de Asociația Cu copiii la povești. Evenimentul aduce împreună 19 expozanți, edituri și librării, oferind copiilor și părinților lansări de carte, ateliere creative, spectacole interactive și întâlniri cu autori, precum și activități pentru părinți. Târgul promovează lectura, educația și implicarea comunității prin donații și schimb de cărți, transformând Alba Iulia într-o veritabilă capitală a poveștilor pentru cei mici.
Vino să descoperi o lume plină de povești!
Cele mai bune oferte la cele mai îndrăgite cărți pentru copii, întâlniri cu autori, lansări de carte, ateliere, premii și joacă și povești Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala poveștilor pentru cei mici!
Între 24 și 26 octombrie, Palatul Principilor din Alba Iulia va găzdui cea de-a VI-a ediție a Târgului de Carte pentru Copii, un eveniment dedicat lecturii, educației și bucuriei de a descoperi lumea prin povești.
Organizat de Asociația Cu copiii la povești, târgul reunește edituri de renume, librării, ateliere creative, întâlniri cu autori îndrăgiți și activități educative pentru întreaga familie.
Cărți, ateliere și întâlniri care inspiră
Pe parcursul celor trei zile, copiii și părinții vor putea explora standurile celor 19 expozanți – de la Editura Arthur, DPH, Litera, Cartemma, Nomina, Povestela Ofir, Paralela 45, Signatura, până la Librăriile Humanitas și Raftul cu Cărți și alții.
Printre momentele speciale ale ediției se numără:
* În prima și a doua zi de târg găzduim 2 întâlniri De basm la Alba Iulia! Scriitoarea Andreea Iatagan vine special pentru noi de la București cu o tolbă plină de povești.
* Lansarea cărții „Povești de la Palat: Ioan Sigismund”, cea de-a treia din colecția dedicată istoriei Palatului Principilor, alături de autoarea Laura Iviniș.
* Întâlnirea (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și personajul său, Dani G., într-o după-amiază plină de umor și inspirație.
* Ateliere creative și educative – de la construcția unui Hotel de insecte cu Roxana Zaha, până la ateliere de povești cu gust susținute de Nutribon.
* Ateliere pentru părinți, cu invitați din Cluj-Napoca – Alexandra Gross (Educație în echilibru) și Anda Cordoș, despre autocompasiune și reglare emoțională, respectiv Oana Alecsa, specialist în nutriție pediatrică, despre imunitatea copiilor.
Kendama Contest & Workshop, o zi dedicată mișcării, concentrării și spiritului de echipă, organizat de către echipa Happy Color Timișoara în parteneriat cu Kendama România.
Un târg cu și despre comunitate
Târgul de Carte pentru Copii este mai mult decât un eveniment cultural – este o poveste construită împreună cu comunitatea.
La această ediție, alături de expozanți și autori, se vor afla voluntarii Cu copiii la povești, precum și parteneri locali care susțin educația prin carte: Fragedo, Nutribon, TransEuro, Antel Print, gazda evenimentului – Palatul Principilor Transilvaniei și sprijin logistic din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia și Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.
În cadrul târgului va fi prezent și standul RotaKids Alba Iulia, cu o acțiune specială de troc și donații de carte pentru copii, încurajând generozitatea și circulația poveștilor în comunitate.
Educație, inspirație și bucurie pentru întreaga familie
Ediția a VI-a a Târgului de Carte pentru Copii promite o experiență completă pentru toate vârstele – o invitație la descoperire, curiozitate și dialog.
Fiecare activitate e gândită pentru a aduce mai aproape lumea poveștilor, pentru a inspira lectura și pentru a celebra copilăria în cea mai frumoasă formă a ei: curioasă, creativă și plină de imaginație.
Perioada: 24–26 octombrie 2025
Locație: Palatul Principilor Alba Iulia
Program: 10:00–20:00
Intrarea este liberă
Programul complet:
Vineri, 24 octombrie
•10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
•10:00 – Teatru interactiv „La povești cu bunica” cu scriitoarea Victoria Furcoiu *+3 ani
•11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan și Miko, vulpița friguroasă *+3 ani
•12:00 – Atelier de modelaj în lut Art Studio *+5 ani
•13:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
•14:00 – Atelier de pictură cu Florina Tudor *+5 ani
•15:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani
•16:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani
•17:00 – Teatru cu Trupa Mini Dambla Palatul Copiilor Alba Iulia – acces general
•18:00 – Lansare de carte „Povești de la Palat: Ioan Sigismund” cu Laura Iviniș *+5 ani
•19:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani
Sâmbătă, 25 octombrie
•10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
•10:00 – Atelier de pictat figurine de ipsos cu Natys Quiet Books*+5 ani
•10:30 – Atelier de confecționat lumânări cu Florina Tudor *+5 ani
•11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan, Iepurele înțelept și secretul poveștilor *+6 ani
•11:00 – Atelier pentru părinți „Cum ajută nutriția imunitatea copiilor în sezonul rece” cu Oana Alecsa, nutriționist dietetician, specializare nutriție pediatrică – acces adulți
•12:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani
•12:00 – Atelier pentru părinți „Autocompasiune și autoreglare” cu Alexandra Gross, fondatoarea Educație în echilibru și Anda Cordoș, facilitator acreditat Circle of Security – acces adulți
•13:00 – Atelier de pictură pe lemn Art Studio *+5 ani
•14:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
•15:00 – Atelier creativ Hotelul de insecte cu Roxana Zaha *+6 ani
•16:00 – Concurs de ghicitori „La povești cu bunica” scriitoarea Victoria Furcoiu *+5 ani
•17:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani
•18:00 – Întâlnire (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și Dani G. *+7 ani
•19:00 – Atelier de muzică alături de Tudor’s Project *+5 ani
Duminică, 26 octombrie
•10:00-19:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
•10:00 – 17:00 – Concurs Kendama organizat de Echipa Kendama România
•10:00 – Atelier de creație RotaKids *+5 ani
•11:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
•12:00 – Atelier de șah Academia Mihnea Costachi *+6 ani
•13:00 – Atelier de lectură Cu copiii la povești – acces general
•14:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani
•14:00 – Atelier pentru părinți „Parenting conștient” cu Anca Boloș – acces adulți
•15:00 – Atelier de Robotică și programare by Smart RobotX *+7 ani
•16:00 – Atelier creativ Green of Forest *+5 ani
•17:00 – Atelier de mozaic cu semințe Art Studio *+5 ani
•18:00 – Marea extragere a câștigătorilor la Tombolă – acces general
Lista completă de Expozanți:
1.Editura Arthur
2.Editura DPH
3.Editura Nomina
4.Editura Povestela Ofir
5.Editura Litera
6.Editura Signatura
7.Editura Paralela 45
8.Editura Cartemma
9.Editura Carusel Books
10.Editura Clopos Saga
11.Editura Arco Iris
12.Librăriile Humanitas
13.Librăria Raftul cu Cărți
14.Quiet Books
15.Colecția de carte și Artă Harnău Iași
16.Happy Colour
17.Lemnuel
18.Palatul Principilor – Colecția de Povești de la Palat
19.RotaKids Alba Iulia – stand de donații și troc de carte pentru copii
