23 octombrie 2025 | Protest de amploare al polițiștilor de penitenciare din România: 2.000 de persoane se vor aduna în fața Ministerului Justiției
Sindicaliştii din sistemul penitenciar au declanşat, începând de luni, 20 octombrie 2025, acţiuni de protest.
„Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare (SNPP), membru al Federaţiei PUBLISIND şi al Blocului Naţional Sindical, şi Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentând împreună 70% dintre poliţiştii de penitenciare, declanşează acţiuni de protest”, se arată într-un comunicat de presă.
Conform comunivcatului, în perioada 20 – 31 octombrie 2025, începând cu ora 8:00, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor fi afişate mesaje de protest pe toată durata programului de lucru.
Totodată, miercuri, 23 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, 2.000 de poliţişti de penitenciare vor protesta la Ministerul Justiţiei „’faţă de haosul instituţional, de lipsa de transparenţă şi de intenţiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”.
În funcţie de rezultatul discuţiilor, urmează să fie stabilit un calendar de proteste până la sfârşitul anului, precizează sursa citată.
„În situaţia în care Ministerul Justiției (MJ) şi Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) vor continua presiunile pe linia desfiinţării unor unităţi în absenţa dialogului real care să indice un impact bugetar pozitiv şi nu vor lua măsuri în cazurile mediatizate de hărţuire a unor poliţiste de penitenciare de către directorul general ANP, acţiunile de protest de la sediile MJ şi ANP, care se vor relua periodic, vor fi dublate de proteste în toate unităţile Poliţiei Penitenciare, precum şi de refuzul muncii suplimentare în ultima săptămână din luna octombrie, acţiuni care vor bloca sistemul penitenciar pe termen nedeterminat”, se precizează în comunicat.
Sindicaliştii mai spun că vor protesta faţă de desfiinţarea, fără un dialog real, a unor unităţi ale Poliţiei Penitenciare, „’sub masca unor pretinse reforme care în realitate impactează negativ bugetul de stat şi vulnerabilizează misiunile principale ale sistemului penitenciar”.
‘„Nu vom accepta nicio măsură de reorganizare, care nu este discutată cu partenerii sociali, în mod transparent şi argumentat, în Comisia mixtă din Ministerul Justiţiei, astfel cum s-a convenit anterior chiar cu Ministerul Justiţiei. Poliţia Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru a gestiona noile spaţii date în folosinţă pe linia extinderii capacităţii de deţinere, în scopul eliminării sancţiunilor CEDO, amenzilor şi garanţiilor care presează bugetul statului. Prin urmare, solicităm ANP şi MJ să depună toate eforturile pentru a corecta deficitul bugetar în care se zbate deja sistemul penitenciar şi nu pentru a face tot posibilul să taie din ceea ce nu avem”, se mai arată în comunicatul amintit.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
