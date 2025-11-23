23 noiembrie | Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

În urmă cu 7 ani, în Gara din Alba Iulia, un militar și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie.

Bărbatul s-ar fi urcat pe un tanc Ghepard și a atins firele de înaltă tensiune. Ajunși la fața locului, oamenii legii au început să efectueze cercetări cu privire la decesul subofițerului.

,,Bărbatul a ieșit din tanc și a început să asambleze o antenă. În acel moment a atins firele de înaltă tensiune, s-a produs o flamă și o bubuitură iar bărbatul a căzut pe tanc”, a declarat un alt martor ocular, declara un martor.

Reamintim că, CFR SA a constituit o comisie care a analizat cauzele producerii accidentului:

„Referitor la accidentul din staţia Alba Iulia vă informăm că o comisie abilitată va cerceta condiţiile producerii acestui tragic accident, în care un militar şi-a pierdut viaţa şi, totodată, va stabili şi care au fost cauzele exacte. Conducerea CFR îşi exprimă public regretul pentru acest tragic accident şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate”, precizează surse din cadrul CFR SA

