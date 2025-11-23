Rămâi conectat

23 noiembrie | Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

acum 2 ore

Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

În urmă cu 7 ani, în Gara din Alba Iulia, un militar și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie. 

Citește și: FOTO/ VIDEO ȘOCANTE: Accident MORTAL în Gara din Alba Iulia: Un militar a murit ELECTROCUTAT, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

Bărbatul s-ar fi urcat pe un tanc Ghepard și a atins firele de înaltă tensiune. Ajunși la fața locului, oamenii legii au început să efectueze cercetări cu privire la decesul subofițerului. 

,,Bărbatul a ieșit din tanc și a început să asambleze o antenă. În acel moment a atins firele de înaltă tensiune, s-a produs o flamă și o bubuitură iar bărbatul a căzut pe tanc”, a declarat un alt martor ocular, declara un martor.

Reamintim că, CFR SA a constituit o comisie care a analizat cauzele producerii accidentului:

„Referitor la accidentul din staţia Alba Iulia vă informăm că o comisie abilitată va cerceta condiţiile producerii acestui tragic accident, în care un militar şi-a pierdut viaţa şi, totodată, va stabili şi care au fost cauzele exacte. Conducerea CFR îşi exprimă public regretul pentru acest tragic accident şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate”, precizează surse din cadrul CFR SA

5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități

acum 16 ore

22 noiembrie 2025

Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități Pe data de 5 decembrie, de la ora 17:00, se va deschide Târgul de Crăciun din Aiud, la Centrul Municipal din oraș. Printre activități se numără și: cel mai mare patinoar din Aiud de până acum, ,,Atelierul lui […]

Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite

acum 19 ore

22 noiembrie 2025

Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite Controalele pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost continuate de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba. Ieri, 21 noiembrie au fost desfășurate controale inopinate la operatori economici din domeniul comerțului […]

VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat

acum 20 de ore

22 noiembrie 2025

VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc astăzi, 22 noiembrie, în jurul orei 15:00, pe DN 74 la intersecția cu DC 69.  Din primele informații, o persoană are nevoie de îngrijiri medicale […]

Ministrul Sănătății afirmă că analizele preventive nu reprezintă o urgență. Ce crede despre amendarea celor care refuză screeningul

Cât vei plăti pentru coletele comandate de pe Temu și Shein de la 1 ianuarie 2026. Noile tarife pentru coletele din afara UE

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 NOIEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

VIDEO | Stații electrice funcționale la Poșaga, în Munții Apuseni, din 2026: Investiție de 285.000 de euro, finanțată prin PNRR

23 noiembrie | Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie

5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități

VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională"

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act

23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele Marii Uniri de la 1 decembrie 1918

