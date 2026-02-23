23 februarie 2026 | Peste 90 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Peste 90 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

92 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a anunțat Salvamont România în dimineața zilei de luni, 23 februarie 2026.

Dintre acestea, 23 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 84 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe (9) au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov. Salvamont Alba a primit 2 apeluri.

S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. „Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe pârtiile de schi și pe cărări de munte!”, a transmis Salvamont România.

