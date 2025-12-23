23-26 decembrei 2025 | Avertizare meteo de vremea rea în România: Ger, ninsori viscolite, zăpadă și polei până a doua zi de Crăciun

ANM a emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea, valabilă pentru perioada de 23 decembrie 2025, ora 18:00 – 26 decembrie, ora 10:00, pentru mai multe zone ale țării.

În intervalul menționat, vor fi intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

Din data de 24 decembrie, ora 12:00, până pe 25 decembrie, ora 20:00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei, zonele afectate fiind Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

