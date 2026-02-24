23-25 februarie 2026 | RISC MARE de avalanșă în zona cea mai înaltă din Munții Șureanu: Stratul de zăpadă, instabil în partea superioară
RISC MARE de avalanșă în zona cea mai înaltă din Munții Șureanu: Stratul de zăpadă, instabil în partea superioară
Riscul de avalanșă se menține mare în zona cea mai înaltă din Munții Șureanu, unde stratul de zăpadă este instabil în partea sa superioară.
Așa rezultă din buletinul nivometeorologic pentru perioada 23 februarie 2026, ora 20.00 – 25 februarie 2026, ora 20.00, emis de Administrația Națională de Meteorologie.
În Munții Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, la peste 1.800 m, în partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de 30..50 cm cu rezistență scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie.
În următorul interval va continua să ningă viscolit și se vor mai depune local 10..15 cm de zăpadă proaspătă și izolat mai mult. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici.
Stratul de zăpadă este astfel instabil în partea sa superioară, iar în profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.
Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime – risc mare (4).
La altitudini sub 1.800 m, stratul de zăpadă este parțial umezit și consistent înspre altitudini joase, acumulările din ultima perioadă depășind local 30..40 cm și izolat mai mult pe unele văi.
Temporar va ninge moderat și stratul va mai crește pe alocuri cu peste 10 cm. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi însemnat (3).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
