23-24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor în Poiana Negrileasa, județul Alba, un colț de rai din Apuseni!

Ioana Oprean

acum 40 de minute

Autorităţile locale din comuna Bucium au stabilit când se va desfășura ediția 2026 a tradiţionalei manifestări „Serbarea Narciselor”. Evenimentul va avea loc în acest an în zilele de 23 și 24 mai, a anunțat primarul Cornel Napău.

Poiana Negrileasa din comuna Bucium, declarată monument al naturii, găzduiește și în 2026 „Serbarea Narciselor”, una dintre cele mai vechi sărbători din ţara noastră.

În perioada următoare, organizatorii urmează să stabilească programul sărbătorii populare.

Locuitorii din zona Munţilor Apuseni, dar şi din diverse alte părţi ale ţării, sunt invitaţi în vârful muntelui să se bucure de frumuseţea zonei, priveliştea încântătoare și numărul mare de narcise de la Negrileasa.

Poiana Negrileasa din comuna Bucium, loc de poveste din Munţii Apuseni, este monument al naturii. E o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic).

Poiana cu narcise se află în partea estică a Vârfului Vâlcoi (1.348 m), la o altitudine cuprinsă între 1.150 şi 1.250 metri, se întinde pe o suprafață de 5 hectare și este înconjurată de văi și piscuri împădurite

