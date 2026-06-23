UPDATE FOTO | Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud

Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud

Un accident rutier grav a avut loc marți seara, în jurul orei 19.30, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoană este încarcerată pe sensul de mers Decea-Aiud.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe autostrada, A10 km 51, sensul de mers Decea-Aiud.

În accident ar fi implicat un autoturism, posibil o persoană încarcerată.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj Terapie Intensiva Mobila și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI