Curier Județean

UPDATE FOTO | Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud

Un accident rutier grav a avut loc marți seara, în jurul orei 19.30, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoană este încarcerată pe sensul de mers Decea-Aiud.

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Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe autostrada, A10 km 51, sensul de mers Decea-Aiud.

În accident ar fi implicat un autoturism, posibil o persoană încarcerată.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj Terapie Intensiva Mobila și 1 echipaj de prim ajutor.

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