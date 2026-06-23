Primăria Alba Iulia, despre criza transportului public: ,,Manchester a așteptat 40 de ani să-și recapete controlul asupra transportului public de la un operator privat. Noi nu așteptăm atât, avem totul pregătit”

La Alba Iulia continuă criza transportului public, circulația autobuzelor este sistată total pe rutele care deservesc municipiul, iar vina pentru situația aceasta este pasată dintr-o parte în alta.

Până la găsirea unei soluții, angajații STP așteaptă să își primească drepturile salariale, iar locuitorii municipiului și nu numai, fie aleg mersul pe jos sau apelează la firmele de ride-sharing și taxi.

Într-o postare pe rețelele de socializare, reprezentanții administrației locale au anunțat din nou că începând de anul viitor au pregătit toate demersurile pentru introducerea unui operator 100% al municipalității, cu flotă de autobuze și microbuze electrice.

,,Știai că Manchester a așteptat 40 de ani să-și recapete controlul asupra transportului public de la un operator privat? Timp de patru decenii, operatori privați au generat costuri greu de controlat, iar factura a crescut an de an pe umerii cetățenilor.

Când Manchester a decis să preia controlul, rezultatele au vorbit de la sine: costuri reduse cu o treime, cu 5% mai mulți călători, autobuze electrice noi și tarife mai mici.

Alba Iulia alege să nu aștepte atât.

Avem deja pregătit pentru 8 ianuarie 2027 un operator 100% al municipalității, o flotă electrică nouă finanțată prin PNRR și POR, infrastructură modernă de încărcare și automate inteligente de plată în stații și în mijloacele de transport.

Totul pregătit.

De o săptămână însă, albaiulienii nu au transport public. Operatorul privat STP a sistat cursele, îndreptând în mod eronat acuzația către Primărie. Realitatea e simplă: în 2026 am plătit deja 12,75 milioane de lei, iar salariile tuturor angajaților STP nu depășesc 2 milioane de lei pe lună.

Decizia de a nu plăti șoferii a aparținut conducerii STP deși cu sumele achitate doar de primăria Alba Iulia s-ar fi acoperit tot necesarul salarial al angajaților.

Exact acesta este motivul pentru care Alba Iulia a ales să-și construiască propriul operator — pentru ca niciodată cetățenii să nu mai fie ostatici ai unui conflict între un operator privat și banii lor publici. Transportul public aparține cetățenilor, nu operatorilor privați!”, au scris reprezentanții primăriei Alba Iulia pe Facebook.

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