Revoluție pe harta transportului din Alba: Consiliul Județean „redesenează” traseele și orarele de autobuz pentru zeci de mii de călători

O nouă reorganizare a transportului public județean intră în linie dreaptă în Alba. Consiliul Județean pregătește o amplă actualizare a programului de transport de persoane, care aduce modificări ale traseelor, stațiilor și orarelor de circulație. Decizia vizează întreaga rețea județeană și afectează direct navetiști, elevi și locuitori din zeci de comune și orașe.

Administrația județeană propune actualizarea Programului de transport județean aprobat inițial în anul 2021 și modificat în repetate rânduri în ultimii ani, în încercarea de a adapta serviciile de transport la nevoile reale ale populației.

Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens va intra la aprobare în ședința ordinară de miercuri, 24 iunie 2026 a Consiliului Județean Alba.

Trasee schimbate, stații actualizate și noi reguli de circulație

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea traseului Sebeș – Daia Română (cod 57) din administrarea Consiliului Județean Alba. În urma unei decizii adoptate de autoritățile locale din Daia Română, acest traseu va fi preluat, începând cu 1 iulie 2026, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Zona Sebeș, ceea ce înseamnă că gestionarea transportului va trece la nivelul sistemului metropolitan din zona Sebeș.

În același timp, noul program actualizează întreaga structură a transportului județean: traseele existente, stațiile de îmbarcare și debarcare, precum și programele de circulație. Practic, este refăcută harta oficială a legăturilor dintre municipiile Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, Câmpeni, Abrud, Ocna Mureș și numeroase localități rurale din toate zonele județului.

Printre cele mai importante trasee care rămân în rețeaua județeană se numără legături majore precum Alba Iulia – Câmpeni – Bistra, Aiud – Teiuș – Alba Iulia, Alba Iulia – Zlatna, Cugir – Alba Iulia, Sebeș – Alba Iulia, Blaj – Cetatea de Baltă, dar și numeroase curse locale care asigură accesul locuitorilor din satele mai izolate către orașe, instituții publice, unități de învățământ și servicii medicale.

Mii de kilometri parcurși zilnic pentru a menține județul conectat

Noua rețea cuprinde zeci de trasee și sute de stații, unele dintre ele având un rol strategic pentru comunitățile fără alternative de transport. De la zonele montane din Apuseni, precum Abrud, Roșia Montană, Arieșeni sau Poșaga, până la culoarele intens circulate dintre Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud și Blaj, programul încearcă să asigure o legătură constantă între mediul rural și centrele urbane.

Pentru elevi, salariați și persoanele vârstnice, transportul județean rămâne adesea singura modalitate de a ajunge la școală, locul de muncă, spital sau instituțiile statului. De aceea, fiecare modificare de orar, stație sau traseu poate avea un impact direct asupra vieții de zi cu zi a mii de oameni.

Un sistem aflat într-o permanentă ajustare

Actualizarea din 2026 vine după o serie lungă de intervenții administrative și modificări adoptate în ultimii ani pentru a menține funcțional serviciul de transport județean. De la procedurile de atribuire a traseelor prin licitație și până la măsuri temporare pentru asigurarea continuității curselor pe rutele rămase fără operatori, Consiliul Județean Alba a fost nevoit să adapteze constant programul de transport.

Prin noua hotărâre, autoritățile județene urmăresc să ofere un cadru actualizat și coerent pentru desfășurarea transportului public regulat, cu programe de circulație revizuite și cu o evidență clară a stațiilor și traseelor existente.

Ce urmează

După adoptarea hotărârii, noile prevederi vor deveni documentele oficiale după care vor funcționa operatorii de transport din județ. Implementarea modificărilor va fi coordonată de Consiliul Județean Alba prin compartimentul responsabil cu autoritatea județeană de transport, iar hotărârea va fi comunicată autorităților locale și publicată în Monitorul Oficial Local.

Cum arată Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba –actualizat puteți vedea AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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