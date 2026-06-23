UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 7: Două mașini s-au ciocnit în apropiere de Cugir
ACCIDENT pe DN 7: Două mașini s-au ciocnit în apropiere de Cugir
Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 19.20, pe DN 7. Două mașini s-au ciocnit în apropiere de Cugir.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN7, intersecția cu orașul Cugir.
În accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
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