Directorul general și directorul economic de la Fabrica de Arme Cugir, în preaviz de 60 de zile. Consiliul de administrație pregătește numirea unor directori interimari. Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor

Consiliul de Administrație al Fabricii de Arme Cugir a luat act în ședința de marți, 23 iunie 2026, de demisia directorului general, Radu Coroamă, dar și a directorului economic, Adina Tomescu. ziarulunirea.ro a fost prima publicație care a anunțat demisia lui Coroamă.

Demisiile celor doi vor deveni efective după o perioadă de preaviz de 60 de zile: ,,Totuși, dacă Consiliul de Administrație consideră necesar, poate numi oricând un director interimar. Mandatul acestuia va fi de cinci luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, dar numai în situații excepționale”, a declarat pentru ziarulunirea.ro. Marius Rof, administrator special al Fabricii de Arme Cugir.

La sfârșitul acestei săptămâni, mai exact vineri, 26 iunie 2026, Consiliul de Administrație va avea o întâlnire informală pentru a stabili cerințele pentru viitorul director interimar și pentru a solicita un punct de vedere de la AMEPIP. Din informațiile primite, pentru numirea unui director interimar nu este necesară organizarea unui concurs.

,,Vineri vor fi analizate opțiunile pentru funcțiile interimare și vor fi stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii ocupanți ai acestor posture. Este posibil ca interimarii să fie aleși dintre actualii angajați, dar pot fi aduse și persoane din afara societății”, explică Marius Rof.

,,Președinta Consiliului de Administrație a precizat că va fi desemnat un interimar atât pentru funcția de director general, cât și pentru cea de director economic. În paralel, în această perioadă de cinci luni, va fi demarată procedura de organizare a concursului pentru ocuparea definitivă a funcțiilor”, mai spune Rof.

Atât Radu Coroamă, directorul general, cât și Adina Tomescu, directorul economic au fost prezenți la ședința de astăzi, însă nu și-au motivat demisiile în detaliu.

Potrivit declarației lui Marius Rof pentru ziarulunirea.ro, în documentele depuse au menționat doar „motive personale”. Este posibil să fie vorba despre situația economică dificilă, însă acest lucru nu a fost declarat oficial.

De asemenea, până la numirea noilor directori, cei doi vor trebui să predea toate documentele și situațiile aflate în gestiune.

În ceea ce privește salariile angajaților, în acest moment există restanțe pentru luna anterioară: ,,Totuși, s-a anunțat că mâine sau poimâine vor intra bani în cont și salariile restante vor fi achitate. De asemenea, luni sau marți va fi acordat și avansul pentru luna în curs. Acest lucru este posibil datorită unui împrumut acordat de Romarm, în baza unui contract aflat în derulare”, a mai menționat administratorul special al Fabricii de Arme.

Referitor la situația Fabricii de Arme Cugir, Marius Rof spune că în prezent există comenzi pentru piața civilă. Potrivit directorului general, urmează să fie finalizat și un contract pentru piața militară, dar, cu toate acestea, contractile respective nu sunt suficiente pentru a acoperi datoriile istorice ale societății.

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