23-24 februarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertizări pentru populație

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe

În intervalul 23 februarie 2026, ora 12:00 – 24 februarie 2026, ora 16:00, sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

O atenționare Cod galben este valabilă pentru anumite sectoare de râuri din județele: Satu Mare, Maramureș, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

În intervalul 23.02.2026 ora 12:00 – 24.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin amonte Ac. Călineşti-Oaş şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Călineşti-Oaş (judeţul Satu Mare), Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crişului (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş – amonte S.H. Tinca (judeţul Bihor), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ – amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin amonte S.H. Câmpeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Câmpeni – amonte S.H. Baia de Arieş (judeţul Alba), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Olt, Teleorman şi Argeş), Argeş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart – amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

În acest context, populația din județele vizate este rugată să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și a zonelor cu risc de inundații și să respecte indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență.

De asemenea, este recomandată luarea măsurilor preventive pentru protejarea bunurilor și asigurarea condițiilor de siguranță personală în cazul apariției unor creșteri rapide ale nivelurilor apelor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

