22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative

22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Apel al Primăriei Cut

Primăria Comunei Cut a anunțat că, începând de vineri, 22 august 2025, au loc lucrările de așternere a stratului final de asfalt pe drumul DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de localitatea Daia Română.

„Pe perioada desfășurării lucrărilor, circulația rutieră pe acest sector de drum va fi restricționată.

Pentru acest motiv rugăm participanții la trafic să evite tranzitarea acestui tronson și să folosească rute alternative.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, au transmis reprezentanții Primăriei Comunei Cut.

sursa: Primăria Comunei Cut

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

