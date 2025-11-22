22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
Meteorologii ANM au emis un cod galben de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare.
Intervalul de valabilitate este 22 și 23 noiembrie. În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp, potrivit meteorologilor ANM.
Mai mult decât atât, până în data de 24 noiembrie, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.
De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.
Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80…90 km/h.
Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc astăzi, 22 noiembrie, în jurul orei 15:00, pe DN 74 la intersecția cu DC 69. Din primele informații, o persoană are nevoie de îngrijiri medicale […]
Licitație deschisă în comuna Pianu: 35 de loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar
Licitație deschisă în comuna Pianu: 35 de loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar Comuna Pianu, județul Alba, cu sediul în Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, cod poștal 517535, telefon 0258-761111, fax 0258-761111, e-mail: primariacomuneipianu@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 35 de loturi de […]
VIDEO | „Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an
„Alergatul este sănătate”. Tănăsie Marian, 78 de ani, a luat startul în costum popular la Crosul Unirii 2025. A participat la peste 30 de concursuri doar în acest an Alergatul se află într-o strânsă relație cu o viață sănătoasă, acesta este unul dintre principiile după care se ghidează Tanasie Marian, din Pitești, participant la Crosul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier...
22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...