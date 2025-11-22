22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM

COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis un cod galben de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare.

Intervalul de valabilitate este 22 și 23 noiembrie. În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp, potrivit meteorologilor ANM.

Mai mult decât atât, până în data de 24 noiembrie, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

