21 iunie 2026 | Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul”

Congres Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan: „Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul”

Conducerea Partidului Național Liberal, reunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de miercuri, 17 iunie 2026, a decis, la propunerea președintelui Ilie Bolojan, convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pentru data de 19 iunie 2026, ora 17:00, în format online.

Principalul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea convocării Congresului Extraordinar al PNL, programat pentru 21 iunie 2026, ora 12:00, la Romexpo, în București.

În cadrul ședinței BPN, Ilie Bolojan a subliniat că PNL trebuie să reacționeze rapid și ferm la evoluțiile recente care vizează partidul, pentru a-și reconfirma direcția politică, a-și clarifica mesajul public și a-și păstra credibilitatea în fața membrilor, susținătorilor și cetățenilor.

La Consiliul Național Extraordinar din 19 iunie 2026 sunt așteptați să participe aproximativ 800 de delegați liberali. Pe agenda reuniunii se regăsesc aprobarea convocării Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026 și adoptarea unor modificări ale statutului Partidului Național Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar vor fi invitați aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară, dintre care 500 vor participa în calitate de delegați de drept, iar 2.000 vor fi desemnați de organizațiile teritoriale ale partidului.

Ordinea de zi finală a Congresului Extraordinar al PNL urmează să fie stabilită în cadrul ședinței Consiliului Național Extraordinar de vineri, 19 iunie 2026.

foto: arhivă

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