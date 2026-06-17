Curier Județean

19 iunie 2026 | Sociologul Alin Tomuș își va lansa volumele „Interes față de politică și atașament partinic” și „Conferințele bibliotecii” la Târgul de cArte Alba Transilvana 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Sociologul Alin Tomuș își va lansa volumele „Interes față de politică și atașament partinic” și „Conferințele bibliotecii” la Târgul de cArte Alba Transilvana 2026

Cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana debutează vineri, 19 iunie 2026, pe Esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, reunind peste 80 de edituri, autori, cercetători, artiști și iubitori ai cărții într-un amplu maraton cultural desfășurat între 19 și 21 iunie.

În cadrul primei zile de evenimente, sociologul Alin Tomuș se numără printre autorii invitați să își prezinte cele mai recente apariții editoriale.

Momentul dedicat lui Alin Tomuș va avea loc vineri, 19 iunie, de la ora 11:00, în cadrul lansării colective organizate prin programul „Susținerea și promovarea culturii scrise” al Consiliului Județean Alba. Autorul va prezenta volumul „Interes față de politică și atașament partinic”, o lucrare de sociologie politică ce propune o analiză a raportării cetățenilor la viața politică, a mecanismelor implicării civice și a relației dintre electorat și formațiunile politice.

La eveniment vor participa, în calitate de prezentatori și invitați, personalități ale mediului academic și cultural, printre care Florin Bogdan, Georgeta Orian, Claudiu Purdea și Diana Câmpan, alături de autorii celorlalte volume lansate.

Lansarea se înscrie în programul de deschidere al Târgului de cArte Alba Transilvana, manifestare organizată de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, care transformă anual Alba Iulia într-un important centru al dialogului cultural.

După ora 13.30 este programată unui alt volum purtând semnătura lui Alin Tomuș, „Conferințele bibliotecii”, care reunește conferințele susținute în ultimii ani de acesta la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Ediția din 2026 a Târgului de cArte Alba Transilvana aduce publicului standuri de carte, expoziții, ateliere pentru copii, conferințe, recitaluri poetice și concerte, confirmând rolul târgului ca spațiu de întâlnire între autori, cercetători și cititori.

Prezența lui Alin Tomuș la Târgul de cArte Alba Transilvana reprezintă o nouă ocazie de dialog direct cu publicul interesat de fenomenele politice și sociale contemporane.

foto: arhivă

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