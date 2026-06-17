Ludovic Orban: Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică parlamentară

,,Guvernul PSD condus de Veștea nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură” a declarat Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.

El îi solicită președintelui Nicușor Dan să încheie ,,acest nou episod de serial horror” și să îi ceară lui Adrian Veștea să își depună mandatul.

,,PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au decis în forurile statutare că nu votează pentru învestirea guvernului. Numărul total de parlamentari al acestor partide este 75 (PNL) + 59 (USR) + 31 (UDMR) + 90 (AUR) + 16 (SOS) = 271. În afara parlamentarilor acestor partide, există cel puțin cinci parlamentari care nu votează învestirea guvernului. Deci avem 276 de parlamentari contra învestirii. Admit că există posibilitatea de a apărea defecțiuni pe care le-am analizat foarte atent. Pentru a reuși învestirea este nevoie ca 39 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea. USR și UDMR nu pierd niciun vot. Există posibilitatea ca un număr de parlamentari PNL să încalce decizia PNL și să voteze chiar dacă știu că vor fi excluși și își vor încheia cariera politică. Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL. Părerea mea este că riscul ca AUR să aibă defecțiuni este infim. Maxim trei – patru voturi. Iar de la SOS nu știu de nimeni care este dispus să defecteze”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Liderul Forța Dreptei, fost consilier prezidențial pe politică internă al președintelui Nicușor Dan, i-a solicitat acestuia să declanșeze o nouă rundă de consultări cu formațiunile politice.

,,Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică… parlamentară. Ca atare, domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți-i lui Veștea să își depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD”, a mai scris Ludovic Orban pe pagina sa de socializare.

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