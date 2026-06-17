Ştirea zilei

VIDEO | Fermieri din județul Alba, PROTEST la Instituția Prefectului. S-au săturat de pagubele provocate de atacurile animalelor sălbatice: „Nu există zi să nu fie un atac”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

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Fermieri din întreg județul Alba, PROTEST la Instituția Prefectului. S-au săturat de pagubele provocate de atacurile animalelor sălbatice: „Nu există zi să nu fie un atac”

Fermieri din întreg județul Alba au protestat astăzi, 17 iunie 2026, la Instituția Prefectului Județului Alba din cauza numeroaselor atacuri ale animalelor sălbatice.

Aceștia susțin că problemele provocate de animalele sălbatice, în special de lupi, urși și șacali, sunt tot mai grave. Fermierii avertizează că acesta este doar începutul și că protestele se vor intensifica dacă autoritățile competente nu vor lua măsuri urgente pentru a limita atacurile animalelor sălbatice.

Fermier din comuna Ighiu: În fiecare zi sunt atacuri, nu există zi să nu fie un atac.

„Sunt un fermier din comuna Ighiu. Problemele sunt foarte mari din cauza animalelor carnivore. Ursul, lupul și șacalul ne decimează animalele, turmele de oi și cirezile de vite, nu mai putem să ne desfășurăm activitatea. De azi am început un protest și o să îl continuăm, treptat, tot mai accentuat, dacă nu se rezolvă situația. În fiecare zi sunt atacuri, nu există zi să nu fie un atac. Avem sprijinul primarilor. Am venit la Prefect pentru a ne rezolva problemele. Aici sunt fermieri din tot județul Alba, din fiecare comună am adus câte doi fermieri. Avem, în medie, 200 de vaci și între 300 și 400 de oi omorâte de urși, lupi și șacali în ultimii 4-5 ani.”, Mihai Dan, fermier din satul Țelna pentru ziarulunirea.ro

Fermierii au sprijinul primarilor, fiind însoțiți, de exemplu de: Traian Rusu, edilul din comuna Ighiu sau de Victoria Moga, primarul din comuna Întregalde și Vasile Raica, primarul din comuna Râmeț.

„Facem un mic protest astăzi din cauza animalelor sălbatice, pentru că avem probleme. Animalele fac ravagii, trebuie oprite. Nu se mai poate să continuăm așa. Facem orice ca să se ia măsuri împotriva animalelor”, a explicat unul dintre cei prezenți la protest.

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