Investiție de aproape un milion de lei în Alba: Stația de epurare din Crăciunelu de Jos, reconstruită din temelii pentru a salva râul Târnava Mare
Comuna Crăciunelu de Jos face un pas decisiv pentru protecția mediului. Degradată și depășită de realitatea din teren, vechea stație de epurare a localității va fi reproiectată și modernizată complet în cadrul unui proiect estimat la 800.000 de lei. Scopul principal este stoparea poluării pe râul Târnava Mare și protejarea unei arii protejate de interes european.
Deși stația de epurare existentă a fost gândită inițial pentru un debit de 300 mc/zi, realitatea din teren a arătat o imagine complet diferită. Exploatarea sistemului a scos la iveală nu doar o degradare avansată a echipamentelor, ci și o neconcordanță majoră între cifrele din proiecte și realitate: debitul mediu real de apă uzată este de doar 156 mc/zi. Mai grav, analizele de calitate au arătat depășiri alarmante la indicatori critici precum consumul de oxigen (CBO5, CCO-Cr), azot amoniacal și fosfor.
Pentru a remedia această situație și pentru a respecta normele stricte de mediu, autoritățile au decis o intervenție radicală: vechile bazine din fibră vor fi dezafectate și înlocuite cu un bazin masiv din beton armat, mult mai rezistent și mai bine dimensionat.
Tehnologie de ultimă generație, la 23 de metri de un sit Natura 2000
Proiectul este unul extrem de sensibil, având în vedere că amplasamentul se află la doar 23 de metri de limita sitului protejat Natura 2000 „Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț”. Din acest motiv, noua stație va folosi un proces avansat de epurare, împărțit în două trepte principale:
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Treapta mecanică: Apa va trece printr-un grătar manual rar, o stație de pompare influent și o sită mecanică rotativă modernă (cu un debit de 5 l/s) care va cerne deșeurile solide. Ulterior, apa ajunge într-un Bazin Biologic Combinat (BBC), dotat cu deznisipator și separator de grăsimi.
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Treapta biologică (Linia apei și a nămolului): Inima proiectului o reprezintă bazinele de nămol și aerare. Aici, un sistem inteligent cu 72 de difuzori de aer, suflante de mare putere și senzori precisi pentru oxigen și pH vor trata apa prin procese biologice cu nămol activ. Procesul include și un bazin anoxic pentru denitrificare și un decantor secundar.
Pentru a optimiza costurile, din vechea structură vor fi păstrate și reutilizate doar căminele, debitmetrele de by-pass, conducta și gura de vărsare (o conductă PEHD cu o lungime de 80 de metri).
Cifrele cheie ale proiectului:
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Valoarea investiției: 800.000 lei
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Capacitate proiectată: 2.000 locuitori echivalenți (L.E.)
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Debitul maxim recalculat: 200 mc/zi (adaptat pentru perioadele ploioase)
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Timp de execuție: 12 luni (de la obținerea tuturor autorizațiilor)
Potrivit documentației depuse la Direcția Județeană de Mediu Alba în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, noua stație va asigura o epurare completă a apelor uzate menajere colectate din comună, garantând că tot ceea ce se varsă în râul Târnava Mare respectă la milimetru standardele legale de calitate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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