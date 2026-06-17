Investiție de aproape un milion de lei în Alba: Stația de epurare din Crăciunelu de Jos, reconstruită din temelii pentru a salva râul Târnava Mare

Peste 7,5 milioane de lei pentru refacerea unui drum forestier calamitat din Alba: În ce stadiu este proiectul Direcția Silvică Alba a lansat marți, 16 iunie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de reabilitare a drumului forestier Valea Țelnei. Este vorba de un drum forestier […]