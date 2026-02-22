21 februarie 2026 | Peste 130 de persoane salvate de pe munte în România: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Peste 130 de persoane salvate de pe munte în România: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Ziua de sâmbătă, 21 februarie 2026, a fost foarte dificilă pentru salvatorii montani din România, care au reușit să salveze de pe munte nu mai puțin de 133 de persoane.

Dintre acestea, 40 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

La Dispeceratul Național Salvamont România s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cel mai multe (21) au fost pentru Salvamont Sinaia.

Pentru Salvamont Alba au fost 7 apeluri.

„S-au primit și 63 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe pârtiile de schi și pe cărări de munte!”, au transmis, duminică, 22 februarie 2026, reprezentanții Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI