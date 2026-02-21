21 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
94 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a transmis sâmbătă, 21 februarie 2026, Salvamont România.
Dintre acestea, 33 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.
Cele mai multe apeluri (20) au fost primite de Salvamont Municipiul Brașov. Salvamont Alba a primit 4 apeluri.
S-au primit și 63 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.
Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, au precizat reprezentanții Salvamont România.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
