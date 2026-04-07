21 de elevi de la Liceul HCC Abrud, instruire practică la Cupru Min. Vor primi burse, transport la cursuri și posibilitatea de a se angaja înainte de terminarea școlii. Ce calificare vor avea

21 de elevi de la Liceul Horea, Cloșca și Crișan din Abrud participă pe o perioadă de 3 ani la un proiect de învățământ dual, în urma unui parteneriat între Cupru Min Abrud, Primăria Abrud și Liceul HCC Abrud.

La finalul anilor de instruire practică, tinerii vor obține calificarea și diploma de electromecanic utilaje și instalații industriale.

Elevii primesc lunar o bursă de la stat și una de la Cupru Min, în valoare de 300 lei. Pe lângă bursă, Cupru Min asigură transportul la cursuri, echipamentul de lucru și materialele didactice.

La atelierul mecanic din Dealul Piciorului, elevii aplică instruirea teoretică, aceștia având 7 săptămâni de practică în 5 module.

,,La finalul cursului, elevii susțin un proiect și pot fi angajați fără a termina liceul. Îi așteptăm în marea familie Cupru Min!”, au transmis reprezentanții companiei.

