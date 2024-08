21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a procedeului de realizare a unei fotografii numit ”daghereotipie”. În 1826, Nicéphore Niépce a captat o fotografie cunoscută sub numele de ”View from the Window at Le Gras” printr-un proces numit “heliografie”, […]