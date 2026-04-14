21 aprilie 2026 | Skepsis prezintă Nepoata-Soție, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Spectacol la 24 de ani de la înființarea companiei

Marți, 21 aprilie 2026, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS vă invită la spectacolul Nepoata-Soție, celebrând 24 de ani de la înființare!

NEPOATA-SOȚIE este un spectacol de comedie construit pe baza unei piese într-un singur act semnată de Eugen Ionescu. Se prezintă o situație absurdă iscată de un moft excentric al unui Viconte care vrea să își transforme Vicontesa în nepoată legitimă. Această decizie este contestată de Baron, un prieten de familie care are interese proprii de urmărit.

Disputa celor doi este întreruptă de alte personaje pitorești care apar exact când nu e nevoie de ele, fiecare având probleme importante de rezolvat. Justiția, reprezentată prin avocatul Pipistrelle, încearcă să medieze situația încadrând conflictul în legislație.

”Împlinim 24 de ani de activitate și sărbătorim invitând publicul la un spectacol în care paradoxurile și neașteptatul fiecărei scene amuză, intrigă și ne provoacă să descoperim farmecul aparte al acestui gen de teatru pe care noi, cei din Skepsis, îl îndrăgim foarte mult. În cele peste două decade de viață, grupul nostru s-a transformat dintr-o simplă trupă studențească într-o companie de teatru independent și o organizație profesionistă care desfășoară proiecte culturale și artistice, formează tineri actori și promovează Alba Iulia la nivel național și internațional. Mullțumim tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul anilor, organizațiilor și instituțiilor partenere, mulțumim publicului care ne ține în viață!”- Viorel Cioflică – Coordonator

Vă invităm alături de noi la o seară dedicată teatrului absurdului, abordat cu Skepsis!

Biletele (30 lei pt adulți; 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de joi, 16.04.2026, între orele 10.00-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30 – fondurile obținute sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026”.

Evenimentul este prezentat sub egida #yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026 – fiind pregătit și organizat prin proiectul cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026!” – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează anual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba

Noutăți și detalii despre companie și proiectele și evenimentele pe care le desfășoară compania de teatru Skepsis se pot găsi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI