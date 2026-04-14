21 aprilie 2026 | Skepsis prezintă Nepoata-Soție, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Spectacol la 24 de ani de la înființarea companiei
Marți, 21 aprilie 2026, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS vă invită la spectacolul Nepoata-Soție, celebrând 24 de ani de la înființare!
NEPOATA-SOȚIE este un spectacol de comedie construit pe baza unei piese într-un singur act semnată de Eugen Ionescu. Se prezintă o situație absurdă iscată de un moft excentric al unui Viconte care vrea să își transforme Vicontesa în nepoată legitimă. Această decizie este contestată de Baron, un prieten de familie care are interese proprii de urmărit.
Disputa celor doi este întreruptă de alte personaje pitorești care apar exact când nu e nevoie de ele, fiecare având probleme importante de rezolvat. Justiția, reprezentată prin avocatul Pipistrelle, încearcă să medieze situația încadrând conflictul în legislație.
”Împlinim 24 de ani de activitate și sărbătorim invitând publicul la un spectacol în care paradoxurile și neașteptatul fiecărei scene amuză, intrigă și ne provoacă să descoperim farmecul aparte al acestui gen de teatru pe care noi, cei din Skepsis, îl îndrăgim foarte mult. În cele peste două decade de viață, grupul nostru s-a transformat dintr-o simplă trupă studențească într-o companie de teatru independent și o organizație profesionistă care desfășoară proiecte culturale și artistice, formează tineri actori și promovează Alba Iulia la nivel național și internațional. Mullțumim tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul anilor, organizațiilor și instituțiilor partenere, mulțumim publicului care ne ține în viață!”- Viorel Cioflică – Coordonator
Vă invităm alături de noi la o seară dedicată teatrului absurdului, abordat cu Skepsis!
Biletele (30 lei pt adulți; 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de joi, 16.04.2026, între orele 10.00-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30 – fondurile obținute sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026”.
Evenimentul este prezentat sub egida #yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026 – fiind pregătit și organizat prin proiectul cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026!” – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează anual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.
Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba
Noutăți și detalii despre companie și proiectele și evenimentele pe care le desfășoară compania de teatru Skepsis se pot găsi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta A treia zi de Paști este supranumită Marțea Albă, zi foarte importantă și notată tot cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce se întâmplă în această zi și care sunt cele mai cunoscute tradiții legate […]
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise, iar cele ale Iadului închise Săptămâna care urmează după Paște este o perioadă de împlinire sufletească, cea mai curată și mai frumoasă perioadă a calendarului bisericest, numită de către preoți și „Raiul anului bisericesc”, pentru […]
VIDEO-ȘTIREA TA | Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?”
Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?” Doi bolizi de lux, marca Mercedes, au fost surprinși astăzi, 12 aprilie 2026, în timp ce ocupau locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, în Cetatea Alba Carolina. Un cititor Ziarul Unirea a filmat momentul, […]
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026 Salariile în...
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Când a fost stabilită următoarea dată
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Cand a fost stabilită...
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...