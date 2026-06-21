21-24 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Maxime de 35-36 grade, averse torențiale, vijelii și grindină până miercuri seara
21-24 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Maxime de 35-36 grade, averse torențiale, vijelii și grindină până miercuri seara
Meteorologii ANM au emis duminică dimineața noi informări meteo de caniculă și furtuni, valabile în Alba și alte zone din țară în intervalul 21 iunie, ora 10 – 24 iunie, ora 21. Vremea va fi călduroasă, local va fi caniculă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică.
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri (24 iunie) în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26…28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului, mai ridicate până spre 35…36 de grade, duminică (21 iunie) în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă.
Duminică și luni (21 și 22 iunie), în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți (23 iunie) în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri (24 iunie) în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
COD GALBEN 21 iunie, intervalul orar 12 – 21
Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat.
COD GALBEN 21 iunie, intervalul orar 12 – 21
În intervalul menționat, în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul Banatului și în Crișana, în special spre seară.
COD GALBEN 22 iunie, intervalul orar 12 – 21
În intervalul menționat, la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, îndeosebi în sud-vestul Olteniei.
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