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21-22 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Torenţi, pâraie și viituri rapide pe râurile mici

Ioana Oprean

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21-22 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Torenţi, pâraie și viituri rapide pe râurile mici

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 21 iunie 2026, o atenţionare Cod galben de inundaţii pe râuri din Alba și alte 11 judeţe, valabilă până luni dimineaţa.

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Astfel, în intervalul 21 iunie, ora 14:00 – 22 iunie, ora 09:00, sub incidenţa Codului galben se află râuri din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu şi Olt, aferente judeţelor: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Argeş.

Hidrologii precizează că atenţionarea vizează în principal „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”.

Cele mai riscante zone

Cele mai ridicate probabilităţi de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din judeţele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj şi Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare.

Conform specialiştilor, fenomenele pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor vizate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Autorităţile recomandă monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectarea măsurilor dispuse în cadrul planurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrologice periculoase.

Caniculă și furtuni în România până miercuri

Meteorologii anunță că, până miercuri seară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor țării, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice.

Duminică și luni, în unele zone vor fi furtuni, cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Douăzeci de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Muntenia se află, duminică, sub Cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. În același timp, în sudul Banatului, Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali va fi Cod galben de furtuni. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.

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