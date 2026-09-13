Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026
În perioada 31 august – 6 septembrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.133 de sancțiuni contravenționale.
Astfel, au fost aplicate 609 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 212 celor care nu foloseau centura de siguranță.
De asemenea, au fost aplicate 13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 20 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 172 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
Totodată, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 6 pentru depășire neregulamentară.
Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 124 de permise de conducere, dintre care 65 pentru viteză și au retras 105 certificate de înmatriculare, fiind constatate 15 infracțiuni.
La data de 5 septembrie 2026, ora 21:25, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil – Săbăoani au oprit în trafic, pe tronsonul autostrăzii A7, la kilometrul 204, o autoutilitară, în timp ce tracta o semiremorcă, condusă de un bărbat, care circula având certificatul de pregătire profesională expirat.
Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională, conform Hotărârii Guvernului nr. 1317/2023, iar persoana juridică deținătoare a autovehiculului a fost sancționată cu amendă contravențională, de 6.000 de lei.
La data de 5 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 570, un autoturism, condus de un bărbat, cetățean croat, care circula cu viteza de 204 km/h pe un tronson de drum, unde limita de viteză maxim admisă este de 130 km/h.
Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională de 1.946,25 de lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 de zile, conform O.U.G. nr. 195/2002R.
La data de 2 septembrie 2026, ora 19:09, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda – Borș au depistat pe autostrada A3 Câmpia Turzii – Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism, care circula cu viteza de 223 km/h pe un tronson de drum unde limita de viteză maxim admisă este de 130 km/h.
Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 zile, conform O.U.G. nr. 195/2002R.
sursa: Poliția Română
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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