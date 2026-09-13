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Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR

Extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din maşina niciunui șofer. RAR explică unde ar trebui poziţionat stingătorul şi a transmis că poliţistul poate amenda conducătorul auto în situaţiile în care extinctorul și trusa medicală sunt expirate.

RAR a mai menţionat că „în cazul autoturismelor vesta reflectorizantă nu este obligatorie, așa cum este în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone”.

 

„Tu unde ții extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante din mașină?

Probabil că mulți șoferi au nevoie de câteva secunde pentru a-și aminti când le-au văzut ultima dată, iar asta poate însemna că nu au trecut prin situații neplăcute în trafic, ceea ce e de dorit de fiecare dată când ne urcăm la volan. Totuși, în cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la autovehicul, timpul de reacție este esențial, iar un extinctor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje voluminoase devine aproape inutil.

Recomandarea noastră este să poziționați dispozitivul într-un loc ușor accesibil, de unde să-l puteți lua imediat și să achiziționați doar produse certificate de RAR sau de alte organisme similare din afara României. Astfel aveți siguranța că extinctorul a fost fabricat după standarde tehnice și de siguranță.

Vesta reflectorizantă este obligatorie. Mit sau realitate?

Am fost întrebați despre acest subiect și vă putem spune că în cazul autoturismelor acest accesoriu nu este obligatoriu, așa cum este în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone.

Verificați regulat data de expirare a extinctorului și trusei medicale de prim ajutor, deoarece legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica în cazul în care constată că termenul de valabilitate este depășit”, a transmis RAR.

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