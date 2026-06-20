20 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Temperaturile maxime vor atinge între 30 și 34 de grade

Meteorologii ANM au emis noi avertizări meteo de caniculă, valabile în perioada 20 iunie, ora 10 – 23 iunie, ora 21. Vremea va fi călduroasă, local caniculă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică.

În intervalul menționat, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat sâmbătă în vest, apoi și în sud-vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 25…26 de grade pe litoral și 34…36 de grade în vest și sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă.

Duminică și Luni (21, 22 iunie) în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar marți (23 iunie) cu precădere în sud, centru și nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

COD GALBEN 20 iunie, intervalul orar 12 – 21

Sâmbătă (20 iunie) în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI