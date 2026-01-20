Curier Județean

20-29 ianuarie 2026 | Transport agabaritic de aproape 100 de tone, în tranzit prin județul Alba: Ce structură este transportată

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Transport agabaritic de aproape 100 de tone, în tranzit prin județul Alba: Ce structură este transportată

Un transport agabaritic de aproape 100 de tone, cu destinația Agigea, tranzitează și județul Alba.

Transportul parcurge traseul Cluj-Napoca – Agigea în perioada 20-29 ianuarie 2026.

„În perioada 20.01.2026 – 29.01.2026 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Cluj Napoca – DN1F – A3 – A10 – Sebeș – A1 – Simeria Veche – DN66 – Hațeg – DN66 – Centura Târgu Jiu – DN66 – Filiași – DN6 – Craiova – DN65F – Drumul Expres Craiova – Pitești – DN65G – DN65 – Pitești – DN65B – A1 – DN Centura București SUD – A2 – Drajna Nouă – DN21 – Slobozia – DN2A – A4 – DN39 – DN39A – Agigea RORO PTF.
Vehiculul transportă o structură metalică”, au precizat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.
„Lățimea maximă a vehiculului este 6,50 m, masa totală 98 tone, lungime 28 m, înălțime 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere.Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu”, potrivit site-ului cnadr.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

