Actualitate

20-23 aprilie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ninsori la munte

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Meteorologii ANM au emis luni, 20 aprilie 2026, o informare meteo de vreme rea, valabilă astăzi, de la ora 10:00, până în data de 23 aprilie, ora 10:00. Vor fi ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată și brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest.

Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni.

COD GALBEN 20 aprilie, ora 12 – 20 aprilie, ora 22

În intervalul menționat, în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Munții Apuseni, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi viteze de 70…80 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge temporar 90…100 km/h.

COD GALBEN 20 aprilie, ora 21 – 22 aprilie, ora 21

Începând din seara zilei de luni, în Carpații Orientali, iar marți și miercuri în toată zona de munte, în general la altitudini de peste 1400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în Carpații Meridionali de peste 20…25 cm.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

în

20 aprilie 2026

De

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții Cluj-Napoca devine primul oraș din România care aplică reguli pentru folosirea trotinetelor electrice de închiriat după ce numărul accidentelor a crescut semnificativ.

Actualitate

Recensământ rutier 2026 pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România: În ce constă și când este programat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 aprilie 2026

De

Recensământ rutier 2026 pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România: În ce constă și când sunt este programat CNAIR, prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), va organiza și coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport.

Actualitate

Reducerea risipei alimentare, obligație pentru firmele din România: Trebuie să raporteze fiecare kilogram de alimente pierdut

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 aprilie 2026

De

Reducerea risipei alimentare, obligație pentru firmele din România: Trebuie să raporteze fiecare kilogram de alimente pierdut Diminuarea risipei alimentare este o obligație nouă pentru firmele din România, intrată în vigoare odată cu modificările aduse Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, prin Legea nr. 49/2024.

