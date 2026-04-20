20-23 aprilie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ninsori la munte
Meteorologii ANM au emis luni, 20 aprilie 2026, o informare meteo de vreme rea, valabilă astăzi, de la ora 10:00, până în data de 23 aprilie, ora 10:00. Vor fi ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată și brumă.
În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest.
Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină.
La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.
Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.
Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni.
COD GALBEN 20 aprilie, ora 12 – 20 aprilie, ora 22
În intervalul menționat, în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Munții Apuseni, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi viteze de 70…80 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge temporar 90…100 km/h.
COD GALBEN 20 aprilie, ora 21 – 22 aprilie, ora 21
Începând din seara zilei de luni, în Carpații Orientali, iar marți și miercuri în toată zona de munte, în general la altitudini de peste 1400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în Carpații Meridionali de peste 20…25 cm.
