20-22 martie 2026 | A doua ediție „PlantFest” la Aiud: Eveniment dedicat primăverii și pasionaților de grădinărit. Cum se pot înscrie producătorii

„PlantFest” Aiud revine cu a doua ediție, în perioada 20–22 martie 2026.

Este vorba de un eveniment dedicat primăverii și pasionaților de grădinărit.

„Invităm producătorii locali de flori, plante, arbuști, material săditor și unelte pentru grădinărit să ni se alăture la acest eveniment.

Înscrierile se pot face prin e-mail la adresa [email protected] sau direct la sediul Primăriei Municipiului Aiud”, au transmis reprezentanții administrației locale aiudene.

