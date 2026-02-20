Curier Județean

20-22 martie 2026 | A doua ediție „PlantFest” la Aiud: Eveniment dedicat primăverii și pasionaților de grădinărit. Cum se pot înscrie producătorii

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

20-22 martie 2026 | A doua ediție „PlantFest” la Aiud: Eveniment dedicat primăverii și pasionaților de grădinărit. Cum se pot înscrie producătorii

„PlantFest” Aiud revine cu a doua ediție, în perioada 20–22 martie 2026.

Este vorba de un eveniment dedicat primăverii și pasionaților de grădinărit.

„Invităm producătorii locali de flori, plante, arbuști, material săditor și unelte pentru grădinărit să ni se alăture la acest eveniment.

Înscrierile se pot face prin e-mail la adresa [email protected] sau direct la sediul Primăriei Municipiului Aiud”, au transmis reprezentanții administrației locale aiudene.

sursa: Primăria Municipiului Aiud

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la Vințu de Jos, zona Trei poduri: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

20 februarie 2026

De

INCENDIU la Vințu de Jos, zona Trei poduri: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în zona Trei poduri, în localitatea Vințu de Jos.  Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Mureș, REȚINUT de polițiștii din Blaj pentru FURT calificat: A sustras haine și unelte din mai multe mașini parcate în municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 februarie 2026

De

Tânăr de 21 de ani, din Mureș, REȚINUT de polițiștii din Blaj pentru FURT calificat: A sustras haine și unelte din mai multe mașini parte în municipiu Un tânăr de 21 de ani, din județul Mureș, a fost reținut de polițiștii din Blaj pentru furt calificat, după ce ar fi sustras haine și unelte din […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Familie din Arad, rămasă înzăpezită în Apuseni: Doi adulți și 3 adolescenți, salvați de jandarmii montani Arieșeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 februarie 2026

De

Familie din Arad, rămasă înzăpezită în Apuseni: Doi adulți și 3 adolescenți, salvați de jandarmii montani Arieșeni O familie din Arad a rămasă înzăpezită joi seara în Apuseni. Doi adulți și 3 adolescenți au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni. Joi seară, în jurul orei 19:00, printr-un apel la SNUAU 112, o persoană a sesizat […]

Citește mai mult