20-22 februarie 2026 | Riscul de avalanșă se menține MARE în zona înaltă din Munții Șureanu

Riscul de avalanșă se menține mare în zona înaltă din Munții Șureanu, conform buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 20 februarie 2026, ora 20.00 – 22 februarie 2026, ora 20.00.
În Carpații Meridionali, în Munții Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, la peste 1.800 m altitudine, în partea superioară a stratului întâlnim un strat de 20..30 cm de zăpadă recentă, umezită la altitudini apropiate de 1800 m și depusă peste un strat de zăpadă, acumulat în perioada ce a precedat ultimele ninsori consistente, în medie de 10 cm grosime și chiar mai mult în masivele Țarcu și Godeanu.
În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10..15 cm de zăpadă proaspătă. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în primii 30..40 cm, iar în profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.
Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime – risc mare (4).
La altitudini sub 1800 m, stratul de zăpadă este consistent și înspre altitudini joase, depășind local 20..30 cm, cu acumulări mai importante pe unele văi. Zăpada este umedă, iar temporar va mai ninge moderat și stratul va mai crește pe alocuri cu peste 10 cm.
Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi însemnat (3).
