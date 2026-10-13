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20-21 octombrie 2026 | Cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse la Alba Iulia, cu ocazia prăznuirii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni

Ioana Oprean

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Cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse la Alba Iulia, cu ocazia prăznuirii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni

Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Oprea, a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca Sfinții Mărturisitori Transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care, în secolul al XVIII-lea, au apărat Ortodoxia și ființa neamului românesc, cu jertfelnicie și dârzenie.

Petrecerea Divorțaților

Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența, la Catedrala Reîntregirii, a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Prezența cinstitului odor în Cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și milosteniei.

Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, marți, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până joi, 22 octombrie, la ora 10.00. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, invităm cu dragă inimă veniți la această sărbătoare și gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

Programul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea și a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Marți, 20 octombrie 2026

*ora 17.00 Primirea delegației cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul și procesiunea în jurul complexului Catedralei Reîntregirii

*ora 18.00 Vecernia mare cu Litie

*ora 19.25 Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul

Miercuri, 21 octombrie 2026

*ora 08.30 Utrenia

*ora 10.00 Dumnezeiasca Liturghie arhierească, pe scena din fața Catedralei Reîntregirii

*ora 18.00 Vecernia și Acatistul Sfinților Mărturisitori Ardeleni

sursa: Biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei

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