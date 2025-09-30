2 octombrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
În această săptămână Reatrul de Păpuși „Prichindel” participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara.
Joi, 2 octombrie 2025, de la ora 10:00, teatrul albaiulian va susține spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, regia Teodora Popa, pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara.
„Așa le vom spune și micilor spectatori din Timișoara:
Dragi copii, a venit din nou momentul să pornim împreună într-o fabuloasă aventură în lumea poveștilor lui Ion Creangă! Ce poveste minunată vă vom spune noi pe scenă, dând viață simpaticelor personaje prin jocul cu măști și păpuși? Ei bine, e vorba despre cunoscuta poveste pentru copii „Ursul păcălit de vulpe”! Și ce frumos ne spune Creangă despre ursul cel naiv, care, înfometat fiind, se lasă păcălit de vulpea cea șireată! Noi, artiștii, ne-am imaginat totul într-un spectacol de teatru pentru voi, micii noștri spectatori. Astfel, plecând de la scenariul scris în binecunoscuta notă de umor a lui Cristian Pepino, a luat naștere o creație plină de culoare, cu decoruri și păpuși concepute și construite de Bajko Attila, în care jocul actorilor este dublat de muzica originală a lui Levente Szöcs. Așa încât, ursul, vulpea, țăranul, câinele, pisica și alte personaje simpatice vă așteaptă să veniți la teatru, unde veți afla de ce nu are ursul coadă. (Teodora Popa, regizor)”, a transmis secretarul literar Cristina Smadea
Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă
Dramatizarea: Cristian Pepino
Regia: Teodora Popa
Scenografia: Attila Bajkó
Muzica: Levente Szöcs
Distribuția: Viorica Boda, Tudor Cristian Popa, Ramona Benchea Mincu, Teodora Popa
Regia tehnică: Elena Madaras
Sunet: Florin Andrea
Lumini: Ovidiu Tămășan
Mașinist: Gheorghe Hațegan
Manager teatru: Ioana Bogățan
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Drept la replică al Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia la articolul „SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia și Consiliul Local”
Drept la replică al Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia la articolul „SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia și Consiliul Local” (publicat 24.09.2025) Articolul semnalat califică drept „scandal” procedura prin care Liceul a formulat o plângere prealabilă împotriva unor hotărâri ale Consiliului Local adoptate la data de 28.08.2025. Facem precizarea fermă că depunerea […]
Exponatul lunii septembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş – Colonia Bistra, fotografie realizată de Viktor Carl Cloos
Exponatul lunii septembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş: Colonia Bistra, fotografie realizată de Viktor Carl Cloos (1890-1968) Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş a desemnat ca exponat al lunii septembrie fotografia coloniei de muncitori Bistra, realizată în deceniul al treilea al secolului trecut de către fotograful sebeşean Viktor Carl Closs, pe un negativ pe […]
26 septembrie 2025 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la UAB: Ateliere interactive organizate de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu
Noaptea Cercetătorilor Europeni la UAB: Ateliere interactive organizate de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vă invită să explorați, vineri, 26 septembrie 2025, între orele 17.00 și 20.00, un univers captivant de descoperiri științifice și recreări istorice, într-o serie de ateliere […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și...
Rabla Auto 2025 | Bugetul destinat mașinilor non-electrice s-a epuizat în numai câteva minute
RABLA 2025: Buget redus și ecotichete terminate rapid pentru mașinile non-electrice RABLA 2025 a început astăzi, după mai multe amânări...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului
Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Sute de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Experimente, modele moleculare și atomice, printre activități
500 de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Au făcut experimente, modele moleculare și...
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu: Conducea fără permis o mașină neînmatriculată
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu Un adolescent din județul Sibiu a fost suprins de...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...