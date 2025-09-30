2 octombrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara

În această săptămână Reatrul de Păpuși „Prichindel” participă la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara.

Joi, 2 octombrie 2025, de la ora 10:00, teatrul albaiulian va susține spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, regia Teodora Popa, pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara.

„Așa le vom spune și micilor spectatori din Timișoara:

Dragi copii, a venit din nou momentul să pornim împreună într-o fabuloasă aventură în lumea poveștilor lui Ion Creangă! Ce poveste minunată vă vom spune noi pe scenă, dând viață simpaticelor personaje prin jocul cu măști și păpuși? Ei bine, e vorba despre cunoscuta poveste pentru copii „Ursul păcălit de vulpe”! Și ce frumos ne spune Creangă despre ursul cel naiv, care, înfometat fiind, se lasă păcălit de vulpea cea șireată! Noi, artiștii, ne-am imaginat totul într-un spectacol de teatru pentru voi, micii noștri spectatori. Astfel, plecând de la scenariul scris în binecunoscuta notă de umor a lui Cristian Pepino, a luat naștere o creație plină de culoare, cu decoruri și păpuși concepute și construite de Bajko Attila, în care jocul actorilor este dublat de muzica originală a lui Levente Szöcs. Așa încât, ursul, vulpea, țăranul, câinele, pisica și alte personaje simpatice vă așteaptă să veniți la teatru, unde veți afla de ce nu are ursul coadă. (Teodora Popa, regizor)”, a transmis secretarul literar Cristina Smadea

Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă

Dramatizarea: Cristian Pepino

Regia: Teodora Popa

Scenografia: Attila Bajkó

Muzica: Levente Szöcs

Distribuția: Viorica Boda, Tudor Cristian Popa, Ramona Benchea Mincu, Teodora Popa

Regia tehnică: Elena Madaras

Sunet: Florin Andrea

Lumini: Ovidiu Tămășan

Mașinist: Gheorghe Hațegan

Manager teatru: Ioana Bogățan

