2-4 septembrie 2026 | Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Blajul găzduiește cel mai mare festival-concurs de folclor din România
2-4 septembrie 2026 | Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Blajul găzduiește cel mai mare festival-concurs de folclor din România
Blajul se pregătește pentru una dintre cele mai importante întâlniri ale toamnei cu folclorul românesc. Palatul Cultural va găzdui cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”, care, de peste două decenii, aduce în fața publicului mari nume ale cântecului popular românesc și oferă tinerilor interpreți aflați la început de drum întâlnirea cu o scenă care a consacrat artiști de renume.
În centrul programului se află concursul de interpretare vocală și instrumentală, în cadrul căruia 20 de tineri interpreți își vor prezenta cântecele și portul popular în fața unui juriu de specialitate. Participarea la Strugurele de Aur înseamnă șansa de a urca pe o scenă prestigioasă, de a cânta alături de Orchestra JIDVEI-România și de a fi privit de întreaga țară, concursul fiind transmis în direct de Televiziunea Română. Premiile acestei ediții au o valoare de peste 60.000 de lei.
Pe parcursul celor trei seri, publicul din Blaj îi va putea vedea în recital pe Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Nicolae Furdui Iancu, Maria Murgoci, Gelu Voicu, Mariana și Adriana Anghel, Antonela și Liviu Buțiu, Eugenia și Anda Horoba, alături de Ansamblul JIDVEI-România, laureați ai festivalului și invitați din comunitățile istorice de români din Serbia, Republica Moldova și Ucraina.
Un moment aparte al ediției va fi Recitalul extraordinar susținut de Ioan Bocșa și Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane”, unul dintre cele mai valoroase repere ale muzicii tradiționale românești.
Festivalul va fi prezentat de Andreea Bogdan și de actrița Miruna Ionescu, iar acompaniamentul orchestral va fi asigurat de Orchestra JIDVEI-România, dirijată de Radu Dinescu, și de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată de Alexandru Pal.
Ediția din acest an se desfășoară în parteneriat cu Televiziunea Română, continuând o colaborare de aproape două decenii cu emisiunea Tezaur Folcloric.
Festivalul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Alba, Primăriei Municipiului Blaj și Centrului de Cultură „Augustin Bena”, parteneri care contribuie constant la păstrarea și promovarea culturii tradiționale în județul Alba.
Pe 2, 3 și 4 septembrie, la Palatul Cultural din Blaj vor avea loc serile de concurs, recitaluri și Gala Laureaților, momentul în care vor fi desemnați câștigătorii acestei ediții. Biletele pentru cele trei seri sunt disponibile online.
Povestea continuă apoi în comuna Jidvei. Pe 6 septembrie, laureații și artiștii festivalului se vor reîntâlni în cadrul „Ecoului Galei Laureaților”, o zi de sărbătoare dedicată cântecului popular românesc, cu intrare liberă.
Creat și susținut de Jidvei, festivalul reunește artiști de renume ai folclorului românesc, invitați din comunitățile istorice și cei mai promițători tineri interpreți. Strugurele de Aur pregătește la Blaj trei seri în care cântecul popular și tradițiile vor fi, din nou, în centrul atenției.
Detalii despre program și bilete pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-national-de-folclor-strugurele-de-aur.
PROGRAMUL Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2026
Miercuri, 2 septembrie 2026
ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj
Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu
Nicolae Furdui Iancu
Maria Murgoci
Maria Rotaru
Alexandru Pal
Roxana Reche
Traian Frâncu
Loredana Streche
Bogdan Toma
Simona Alexandru
Cristina Diaconescu
Ionuţ Petreacă
Doriana Talpeş
Marinela Baba
Ansamblul JIDVEI-România
Grupul vocal „Izvoarele” din Blaj
Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj
Fetele de pe Târnave – Alexandra Băcilă, Ina Todoran, Adina Popa, Iulia Schiau, Denisa Balu
Concurs de interpretare vocală şi instrumentală
Joi, 3 septembrie 2026
ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj
Mariana şi Adriana Anghel
Eugenia şi Anda Horoba
Radu Dinescu
Cezar Cazanoi
Ovidiu Homorodean
Ioana Maria Ardelean
Grigore Gherman
Nicu Mâţă
Codruţa Rodean
Bogdan Cioranu
Oana Fonţ
Nicolae Plută
Ansamblul JIDVEI-România
Leontina Fărcaş şi grupul vocal „Muguri de Tezaur”
Zvonko Trailovici din Valea Timocului, Serbia
Grupul vocal „Urmaşii lui Ştefan” din Cernăuţi, Ucraina
Lavinius Nikolajevic, Sorin Jivcu şi Silvia Adamovici din Voivodina, Serbia
Concurs de interpretare vocală şi instrumentală
Vineri, 4 septembrie 2026
ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj
Gala Laureaților, ediția a XXII-a
Gelu Voicu
Antonela şi Liviu Buţiu
Vasile Balogh – Trofeu ediţia 2025
Delia Bertea – Premiul I ediţia 2025
Daria Vasile (nai) – Premiul I ediţia 2025
Ansamblul JIDVEI-România
Recital extraordinar – Ioan Bocşa şi Ansamblul de Muzică Tradiţională „Icoane”
Duminică, 6 septembrie 2026
ora 18:00 – Piaţa Centrală, Jidvei
Ecoul Galei Laureaților
Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu
Antonela şi Liviu Buţiu
Mariana şi Adriana Anghel
Vasile Balogh – Trofeu ediţia 2025
Delia Bertea – Premiul I ediţia 2025
Daria Vasile (nai) – Premiul I ediţia 2025
Ioana Teodora Puia
Ansamblul JIDVEI-România
Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj
Ansamblul Jidvei – România:
Alexandra Băcilă, Maria Uţiu-Damian, Iulia Banciu, Ioana Şolea-Groza, Daria Costea, Raluca Dulău, Florina Oprea, Cristina Todor, Alina Andrei, Ioana Teodora Puia, Daniela Popa, Ioana Agârbicean, Lorena Adam, Loredana Praţa, Oana Horhat, Gabriel Bucur, Neluţu Blaga, Iulian Bic, Ovidiu Axente, Andrei Ivănuş, Aurel Lupu, Noja Cătălin, Radu Adam, Alexandru Urs, Bogdan Boieriu.
Acompaniamentul orchestral:
Orchestra Jidvei – România, dirijor Radu Dinescu
Orchestra Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba, dirijor Alexandru Pal
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