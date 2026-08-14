2-4 septembrie 2026 | Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Blajul găzduiește cel mai mare festival-concurs de folclor din România

Blajul se pregătește pentru una dintre cele mai importante întâlniri ale toamnei cu folclorul românesc. Palatul Cultural va găzdui cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”, care, de peste două decenii, aduce în fața publicului mari nume ale cântecului popular românesc și oferă tinerilor interpreți aflați la început de drum întâlnirea cu o scenă care a consacrat artiști de renume.

În centrul programului se află concursul de interpretare vocală și instrumentală, în cadrul căruia 20 de tineri interpreți își vor prezenta cântecele și portul popular în fața unui juriu de specialitate. Participarea la Strugurele de Aur înseamnă șansa de a urca pe o scenă prestigioasă, de a cânta alături de Orchestra JIDVEI-România și de a fi privit de întreaga țară, concursul fiind transmis în direct de Televiziunea Română. Premiile acestei ediții au o valoare de peste 60.000 de lei.

Pe parcursul celor trei seri, publicul din Blaj îi va putea vedea în recital pe Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Nicolae Furdui Iancu, Maria Murgoci, Gelu Voicu, Mariana și Adriana Anghel, Antonela și Liviu Buțiu, Eugenia și Anda Horoba, alături de Ansamblul JIDVEI-România, laureați ai festivalului și invitați din comunitățile istorice de români din Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

Un moment aparte al ediției va fi Recitalul extraordinar susținut de Ioan Bocșa și Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane”, unul dintre cele mai valoroase repere ale muzicii tradiționale românești.

Festivalul va fi prezentat de Andreea Bogdan și de actrița Miruna Ionescu, iar acompaniamentul orchestral va fi asigurat de Orchestra JIDVEI-România, dirijată de Radu Dinescu, și de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată de Alexandru Pal.

Ediția din acest an se desfășoară în parteneriat cu Televiziunea Română, continuând o colaborare de aproape două decenii cu emisiunea Tezaur Folcloric.

Festivalul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Alba, Primăriei Municipiului Blaj și Centrului de Cultură „Augustin Bena”, parteneri care contribuie constant la păstrarea și promovarea culturii tradiționale în județul Alba.

Pe 2, 3 și 4 septembrie, la Palatul Cultural din Blaj vor avea loc serile de concurs, recitaluri și Gala Laureaților, momentul în care vor fi desemnați câștigătorii acestei ediții. Biletele pentru cele trei seri sunt disponibile online.

Povestea continuă apoi în comuna Jidvei. Pe 6 septembrie, laureații și artiștii festivalului se vor reîntâlni în cadrul „Ecoului Galei Laureaților”, o zi de sărbătoare dedicată cântecului popular românesc, cu intrare liberă.

Creat și susținut de Jidvei, festivalul reunește artiști de renume ai folclorului românesc, invitați din comunitățile istorice și cei mai promițători tineri interpreți. Strugurele de Aur pregătește la Blaj trei seri în care cântecul popular și tradițiile vor fi, din nou, în centrul atenției.

Detalii despre program și bilete pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-national-de-folclor-strugurele-de-aur.

PROGRAMUL Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2026

Miercuri, 2 septembrie 2026

ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj

Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu

Nicolae Furdui Iancu

Maria Murgoci

Maria Rotaru

Alexandru Pal

Roxana Reche

Traian Frâncu

Loredana Streche

Bogdan Toma

Simona Alexandru

Cristina Diaconescu

Ionuţ Petreacă

Doriana Talpeş

Marinela Baba

Ansamblul JIDVEI-România

Grupul vocal „Izvoarele” din Blaj

Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj

Fetele de pe Târnave – Alexandra Băcilă, Ina Todoran, Adina Popa, Iulia Schiau, Denisa Balu

Concurs de interpretare vocală şi instrumentală

Joi, 3 septembrie 2026

ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj

Mariana şi Adriana Anghel

Eugenia şi Anda Horoba

Radu Dinescu

Cezar Cazanoi

Ovidiu Homorodean

Ioana Maria Ardelean

Grigore Gherman

Nicu Mâţă

Codruţa Rodean

Bogdan Cioranu

Oana Fonţ

Nicolae Plută

Ansamblul JIDVEI-România

Leontina Fărcaş şi grupul vocal „Muguri de Tezaur”

Zvonko Trailovici din Valea Timocului, Serbia

Grupul vocal „Urmaşii lui Ştefan” din Cernăuţi, Ucraina

Lavinius Nikolajevic, Sorin Jivcu şi Silvia Adamovici din Voivodina, Serbia

Concurs de interpretare vocală şi instrumentală

Vineri, 4 septembrie 2026

ora 17:00 – Palatul Cultural, Blaj

Gala Laureaților, ediția a XXII-a

Gelu Voicu

Antonela şi Liviu Buţiu

Vasile Balogh – Trofeu ediţia 2025

Delia Bertea – Premiul I ediţia 2025

Daria Vasile (nai) – Premiul I ediţia 2025

Ansamblul JIDVEI-România

Recital extraordinar – Ioan Bocşa şi Ansamblul de Muzică Tradiţională „Icoane”

Duminică, 6 septembrie 2026

ora 18:00 – Piaţa Centrală, Jidvei

Ecoul Galei Laureaților

Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu

Antonela şi Liviu Buţiu

Mariana şi Adriana Anghel

Vasile Balogh – Trofeu ediţia 2025

Delia Bertea – Premiul I ediţia 2025

Daria Vasile (nai) – Premiul I ediţia 2025

Ioana Teodora Puia

Ansamblul JIDVEI-România

Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj

Ansamblul Jidvei – România:

Alexandra Băcilă, Maria Uţiu-Damian, Iulia Banciu, Ioana Şolea-Groza, Daria Costea, Raluca Dulău, Florina Oprea, Cristina Todor, Alina Andrei, Ioana Teodora Puia, Daniela Popa, Ioana Agârbicean, Lorena Adam, Loredana Praţa, Oana Horhat, Gabriel Bucur, Neluţu Blaga, Iulian Bic, Ovidiu Axente, Andrei Ivănuş, Aurel Lupu, Noja Cătălin, Radu Adam, Alexandru Urs, Bogdan Boieriu.

Acompaniamentul orchestral:

Orchestra Jidvei – România, dirijor Radu Dinescu

Orchestra Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba, dirijor Alexandru Pal

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