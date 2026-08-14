Investiții pentru extinderea infrastructurii de apă în Alba: Zonele din județ unde se desfășoară lucrări
Investiții pentru extinderea infrastructurii de apă în Alba: Zonele din județ unde se desfășoară lucrări
Consiliul Județean Alba și APA CTTA Alba desfășoară mai multe lucrări în județ pentru extinderea infrastructurii de apă. Se întervine în mai multe localități din Alba pentru finalizarea acestora.
,,Vara aceasta a adus provocări majore în ceea ce privește furnizarea apei potabile, cauzate de perioadele prelungite secetă și caniculă. Conștientizăm disconfortul creat locuitorilor din zonele afectate și dorim să asigurăm cetățenii că prioritatea zero a Consiliului Județean Alba și a SC Apa CTTA SA Alba este remedierea acestor situații.
Nu căutăm scuze, ci ne concentrăm resursele pentru a finaliza lucrările necesare.
Se lucrează intens, cu eforturi susținute, pentru ca astfel de situații să nu mai apară pe viitor:
Comunele Ciugud, Ohaba, Berghin și zona industrială din Alba Iulia: Ultima etapă a lucrărilor de extindere, respectiv subtraversarea râului Mureș de o nouă conductă, în zona Drâmbar, este în plină desfășurare, cu termen de finalizare în această toamnă. Această lucrare va elimina pe viitor deficitul de apă din aceste localități, în perioadele secetoase.
-Comuna Ighiu: În această toamnă vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conducte, care va suplimenta alimentarea cu apă în comună. Acum se obțin ultimele autorizații și avize necesare pentru începerea lucrărilor.
-Comuna Cricău: Capacitatea de stocare a apei a fost deja suplimentată prin montarea unei stații de pompare și a unui nou rezervor de 250 mc, urmând să se realizeze și o conductă nouă de aducțiune.
-Comuna Gârda de Sus: Este în derulare un proiect al administrației locale, de extindere a sistemului de alimentare cu apă, care va adăuga două noi surse de apă la sistemul actual, o stație de tratare a apei, sistemul de pompare și circa 9 km de rețele moderne de distribuție și de aducțiune a apei. Odată finalizate lucrările, va fi apă suficientă pentru toți locuitorii branșați la rețea.
-Comunele Gârbova și Câlnic: Se află în etapa de analiză și proiectare pentru găsirea soluțiilor tehnice optime.
Atât Consiliul Județean Alba cât și SC Apa CTTA SA și administrațiile locale depun eforturi continue pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă, astfel încât serviciile oferite să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor.
La această dată, se mai află sub programul temporar de furnizare a apei, stabilit împreună cu primăriile, comunele Berghin, Câlnic, Gârbova, Ighiu și Ohaba. În comuna Cricău și în satele Craiva și Tibru, alimentarea cu apă potabilă a revenit la regimul normal.
Monitorizăm constant situația din teren și rămânem dedicați finalizării acestor investiții esențiale pentru comunitățile noastre”, a scris pe Facebook Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 24/08/2026 08:00 – 24/08/2026 16:00 2 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL […]
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie O fostă clădire industrială, cu o importantă valoare istorică pentru Sebeș, primește șansa unei noi vieți. Aceasta va trece printr-un proiect de restaurare și revitalizare susținut de Asociația Retro-Activ și compania Kronospan. Scopul inițiativei este […]
FOTO | 110 ani de tradiție militară – Legiunea XIII Gemina din Alba Iulia, alături de Divizia 4 Infanterie „Gemina” la ceas aniversar, la Cluj-Napoca
110 ani de tradiție militară – Legiunea XIII Gemina din Alba Iulia, alături de Divizia 4 Infanterie „Gemina” la ceas aniversar, la Cluj-Napoca Cluj-Napoca a găzduit, în data de 13 august 2026, manifestările dedicate împlinirii a 110 ani de la înființarea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, una dintre marile unități de tradiție ale Armatei României. Momentul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică
Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional
Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional...
Știrea Zilei
Cum motivează instanța respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal
Cum motivează Curtea de Apel Alba Iulia respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din...
VIDEO | Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție foarte utilă pentru comunitatea noastră”
Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie...
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...