Investiții pentru extinderea infrastructurii de apă în Alba: Zonele din județ unde se desfășoară lucrări

Consiliul Județean Alba și APA CTTA Alba desfășoară mai multe lucrări în județ pentru extinderea infrastructurii de apă. Se întervine în mai multe localități din Alba pentru finalizarea acestora.

,,Vara aceasta a adus provocări majore în ceea ce privește furnizarea apei potabile, cauzate de perioadele prelungite secetă și caniculă. Conștientizăm disconfortul creat locuitorilor din zonele afectate și dorim să asigurăm cetățenii că prioritatea zero a Consiliului Județean Alba și a SC Apa CTTA SA Alba este remedierea acestor situații.

Nu căutăm scuze, ci ne concentrăm resursele pentru a finaliza lucrările necesare.

Se lucrează intens, cu eforturi susținute, pentru ca astfel de situații să nu mai apară pe viitor:

Comunele Ciugud, Ohaba, Berghin și zona industrială din Alba Iulia: Ultima etapă a lucrărilor de extindere, respectiv subtraversarea râului Mureș de o nouă conductă, în zona Drâmbar, este în plină desfășurare, cu termen de finalizare în această toamnă. Această lucrare va elimina pe viitor deficitul de apă din aceste localități, în perioadele secetoase.

-Comuna Ighiu: În această toamnă vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conducte, care va suplimenta alimentarea cu apă în comună. Acum se obțin ultimele autorizații și avize necesare pentru începerea lucrărilor.

-Comuna Cricău: Capacitatea de stocare a apei a fost deja suplimentată prin montarea unei stații de pompare și a unui nou rezervor de 250 mc, urmând să se realizeze și o conductă nouă de aducțiune.

-Comuna Gârda de Sus: Este în derulare un proiect al administrației locale, de extindere a sistemului de alimentare cu apă, care va adăuga două noi surse de apă la sistemul actual, o stație de tratare a apei, sistemul de pompare și circa 9 km de rețele moderne de distribuție și de aducțiune a apei. Odată finalizate lucrările, va fi apă suficientă pentru toți locuitorii branșați la rețea.

-Comunele Gârbova și Câlnic: Se află în etapa de analiză și proiectare pentru găsirea soluțiilor tehnice optime.

Atât Consiliul Județean Alba cât și SC Apa CTTA SA și administrațiile locale depun eforturi continue pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă, astfel încât serviciile oferite să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor.

La această dată, se mai află sub programul temporar de furnizare a apei, stabilit împreună cu primăriile, comunele Berghin, Câlnic, Gârbova, Ighiu și Ohaba. În comuna Cricău și în satele Craiva și Tibru, alimentarea cu apă potabilă a revenit la regimul normal.

Monitorizăm constant situația din teren și rămânem dedicați finalizării acestor investiții esențiale pentru comunitățile noastre”, a scris pe Facebook Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

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