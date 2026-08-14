Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii ANM
Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii ANM
Meteorologii ANM prognozează temperaturi peste valorile normale pentru următoarele săptămâni, cu cele mai ridicate abateri în vestul și centrul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în multe regiuni în a doua parte a lunii august.
Vremea în perioada 17–24 august
În ultima parte a lunii august, vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.
Cele mai ridicate temperaturi față de normal sunt așteptate în vestul și centrul României. În sud-est, valorile vor fi mai apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.
Și ploile vor fi puține. ANM estimează că în perioada 17–24 august va ploua mai puțin decât în mod normal în aproape toată țara, iar deficitul va fi mai accentuat la munte.
24–31 august
Nici în ultima săptămână din august nu scăpăm de temperaturile ridicate.
Meteorologii estimează că va fi mai cald decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari diferențe în vest și centru.
În ceea ce privește ploile, lucrurile se mai echilibrează. Cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de cele normale, iar la munte și în vest ar putea apărea chiar ceva mai multe ploi.
31 august–7 septembrie
Primele zile din septembrie nu aduc o schimbare bruscă a vremii.
Între 31 august și 7 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vest, nord și centru. În celelalte regiuni, vremea ar urma să fie apropiată de ceea ce este normal pentru începutul toamnei.
Ploile vor fi, în general, în limite normale pentru această perioadă.
7–14 septembrie
Și în prima jumătate a lunii septembrie temperaturile se mențin ușor peste normal în cea mai mare parte a țării.
Cele mai mari diferențe sunt așteptate în regiunile din interiorul arcului carpatic.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7%
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7% Chiriile în România s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, şi benzină, cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Naţional de Statistică. „În iulie […]
100 de km de autostradă vor fi inaugurați în România în 2026: Cel mai mare număr, pe Autostrada Transilvania
100 de km de autostradă vor fi inaugurați în România în 2026: Cel mai mare număr, pe Autostrada Transilvania Radu Miruţă, Ministrul interimar al Transporturilor, a declarat marţi, 11 august 2026, la inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulaţie până la 100 km de autostradă. Cei mai […]
Pensii 2026 | Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare. În ce situații contează studiile și armata
Pensii 2026 | Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare. În ce situații contează studiile și armata Studiile superioare, serviciul militar, dar și concediul pentru creșterea copiilor se numără printre perioadele care pot fi luate în calcul la reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii ANM
Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii...
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7%
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7% Chiriile în...
Știrea Zilei
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali Un...
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document Un proiect de hotărâre privind aprobarea...
Curier Județean
FOTO | Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”
Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”...
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul Din cauza secetei, cantitatea de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...