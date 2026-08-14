Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii ANM

Meteorologii ANM prognozează temperaturi peste valorile normale pentru următoarele săptămâni, cu cele mai ridicate abateri în vestul și centrul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în multe regiuni în a doua parte a lunii august.

Vremea în perioada 17–24 august

În ultima parte a lunii august, vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cele mai ridicate temperaturi față de normal sunt așteptate în vestul și centrul României. În sud-est, valorile vor fi mai apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Și ploile vor fi puține. ANM estimează că în perioada 17–24 august va ploua mai puțin decât în mod normal în aproape toată țara, iar deficitul va fi mai accentuat la munte.

24–31 august

Nici în ultima săptămână din august nu scăpăm de temperaturile ridicate.

Meteorologii estimează că va fi mai cald decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari diferențe în vest și centru.

În ceea ce privește ploile, lucrurile se mai echilibrează. Cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de cele normale, iar la munte și în vest ar putea apărea chiar ceva mai multe ploi.

31 august–7 septembrie

Primele zile din septembrie nu aduc o schimbare bruscă a vremii.

Între 31 august și 7 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vest, nord și centru. În celelalte regiuni, vremea ar urma să fie apropiată de ceea ce este normal pentru începutul toamnei.

Ploile vor fi, în general, în limite normale pentru această perioadă.

7–14 septembrie

Și în prima jumătate a lunii septembrie temperaturile se mențin ușor peste normal în cea mai mare parte a țării.

Cele mai mari diferențe sunt așteptate în regiunile din interiorul arcului carpatic.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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