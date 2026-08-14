Curier Județean

De ce nu rămân turiștii în Alba Iulia? Un antreprenor acuză lipsa promovării Cetății Alba Carolina: ,,Ajunge aici, se plimbă două ore și pleacă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

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De ce nu rămân turiștii în Alba Iulia? Un antreprenor acuză lipsa promovării Cetății Alba Carolina: ,,Ajunge aici, se plimbă două ore și pleacă”

Altomi Gabriel, un antreprenor din Alba, a explicat într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare motivele pentru care Cetatea Alba Carolina nu reușește să atragă și să rețină turiști. 

Antreprenor: Turistul ajunge aici, se plimbă două ore, face o poză la Poarta a III-a și pleacă

Antreprenorul explică că, cu toate că, Cetatea Alba Carolina este cea mai mare fortificație de tip Vauban din România și una dintre cele mai mari din sud-estul Europei, iar sub ea stau un castru roman și o cetate medievală, lipsa promovării afectează grav turismul din zonă. 

,,Am cea mai mare cetate din România la zece minute de casă. Și n-o promovează nimeni.  Peste 70 de hectare. Construită între 1715 și 1738. Cea mai mare fortificație de tip Vauban din România și una dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Sub ea stau un castru roman și o cetate medievală. Trei fortificații, în același loc, două mii de ani de istorie unul peste altul.  Și acum realitatea: turistul ajunge aici, se plimbă două ore, face o poză la Poarta a III-a și pleacă. 

Nu pentru că n-are ce vedea. Ci pentru că nimeni nu i-a spus ce să vadă.  Nu există traseu. Nu există poveste. Nu există un motiv clar să rămână peste noapte. Iar o destinație care nu reține turistul peste noapte nu produce nimic pentru nimeni — nici pentru pensiuni, nici pentru restaurante, nici pentru oraș.”, a explicat acesta. 

,,Am văzut destinații de zece ori mai slabe care aduc de zece ori mai mulți bani”

El a continuat prin a spune că că face marketing pentru hoteluri și pensiuni de peste zece ani, timp în care a văzut zeci de destinații mai slabe decât cea din Alba Iulia, însă care atrag mai mulți turiști. Motivul: lipsa promovării:

,,Fac marketing pentru hoteluri și pensiuni de peste zece ani. Am văzut destinații de zece ori mai slabe care aduc de zece ori mai mulți bani. Diferența nu e patrimoniul. E promovarea.  Așa că fac ceva simplu: următoarele 21 de zile promovez Cetatea Alba Carolina gratis. O zonă pe zi. 

Porți, bastioane, catedrale, muzee, șanțuri, trasee. Tot ce merită văzut și aproape nimeni nu știe că există. Nu m-a rugat nimeni. Nu mă plătește nimeni. Nu cer nimic.”, a mai scris acesta.

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