2-4 august 2019: Truck Tuning Art la Alba Iulia, primul eveniment de truckmeeting din România

În perioada 2-4 august 2019, Cetatea Alba Carolina va fi gazda unui eveniment inedit, organizat pentru prima dată în România: Truck Tuning Art, primul eveniment de acest gen din țara noastră, organizat de pasionații de camioane modificate pentru cei care apreciază acest fenomen!

Se dorește a fi o întâlnire între cei care dețin astfel de camioane cu cei care le furnizeaza consumabile și accesorii și cu publicul.

Atmosfera prieteneasca , show , muzica , fete frumoase langa camioane de exceptie !

Foarte important de precizat, NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE PENTRU CEI CARE EXPUN CAMIOANELE DAT FIIND FAPTUL CA ESTE PRIMA EDIȚIE.

“Nu ne dorim să se altereze sub nici o formă SPIRITUL ACESTEI ÎNTÂLNIRI -PASIUNEA PENTRU CAMIOANE!!! Acest truckmeeting se va desfășura pe parcursul weekend-ului și va începe practic de vineri seara începând cu orele 16, când vor începe să ajungă camioanele CELOR ÎNSCRIȘI!

Înscrierea se face TELEFONIC, WHATSAPP, MESSENGER SAU MAIL la următoarea persoană – Ioana – 0766072269; ioana@dirom.ro.

Programul aproximativ va fi:

Vineri începând cu ora 16, întâmpinarea participanțiilor de către o persoană din staff-ul organizatoric care va acorda tot suportul pentru îndrumarea către locația unde se va desfășura evenimentul, și anume “Drumul Dragostei “, situată la intrare în Alba Iulia dinspre Vințu de Jos.

În seara zilei de vineri, la această locație, va începe un party în aer liber cu specialități la grătar și nu numai, stinse cu multă bere (fără alcool).

Sâmbătă dimineața, vom pleca spre locația situată în Cetatea Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor, unde vor fi expuse camioanele alături de standurile partenerilor. Aici vom găsi combustibili, jante, accesorii tuning pentru camioane, stații cb, anvelope și TUNING MOTOR, fiind prezente firme din țară și din străinătate. ATENȚIE!!! LISTA ESTE ÎNCĂ DESCHISĂ.

Din partea acestora vom veni cu câteva premii la final. Seara, vom părăsi această locație în cadrul unei caravane organizate care va face un tur al orașului unde fiecare o să își pună în valoare camionul (lumini, sound) și ne vom regrupa la locația inițială unde vom încerca să devorăm specialitățile la proțap pregătite de maestrul bucătar și multe altele.



Pentru party-ul de sâmbătă seara nu va fi un orar limită. Duminica se vor inspecta camioanele în vederea decernării premiilor pe diferite secțiuni -BEST INTERIOR: BEST PAINT; BEST SOUND; BEST EXHAUST SOUND; BEST POWER (aceasta va fi testată de către partenerii noștri de la DEBOX PERFORMANCE).

Premiile vor consta în ANVELOPE; BONURI VALORICE PENTRU MOTORINĂ și altele oferite de către sponsorii sau partenerii festivalului. În plus, mai există și un concurs miss tunning truck ART pentru șoferițe, deoarece se vor afla și acestea printre noi”, au transmis organizatorii.