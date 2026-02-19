19 februarie 2026 | Peste 60 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Peste 60 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Un număr de 64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a anunțat Salvamont România în dimineața zilei de joi, 19 februarie 2026.

Conform Dispeceratului Național Salvamont, dintre aceste persoane 22 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 62 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

* zece apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

* câte șapte apeluri pentru Salvamont Cluj și Salvamont Sibiu,

* șase apeluri pentru Salvamont Maramureș,

* câte patru apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei și Salvamont Lupeni,

* câte trei apeluri pentru Salvamont Gorj, Salvamont Alba, Salvamont Prahova, Salvamont Mureș, Salvamont Județul Brașov și Salvamont Harghita,

* două apeluri pentru Salvamont Suceava,

* câte un apel pentru Salvamont Caraș Severin – Semenic, Salvamont Voineasa, Salvamont Bihor și Salvamont Neamț.

De asemenea, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit și 50 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a transmis Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

