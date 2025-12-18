Rămâi conectat

19 decembrie | Moș Crăciun la Alba Mall: Concert de colinde și daruri pentru cei mici

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Moș Crăciun la Alba Mall: Concert de colinde și daruri pentru cei mici

Moș Crăciun urmează să ajungă la Alba Mall, vineri, 19 decembrie, de la ora 18:00, aducând daruri pentru cei mici. Participanții vor avea parte și de un concert de colinde. 

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi

Mai exact, ziua de vineri este zi de sărbătoare la Alba Mall. Oamenii vor avea parte de un concert de colinde cu grupul vocal Datina, format din Marinela Baba, Marioara Dan Păucean și Teodora Zărnescu Craiu. Mai mult decât atât, Moș Crăciun o să vină pregătit cu daruri pentru ce mici:

,,Vineri, de la ora 18:00, la Alba Mall vine Moș Crăciun

Concert de colinde cu grupul vocal Datina  Sună bine. Sună tradițional. Sună a chemare la sărbătoare.

La Alba Mall, credem în renașterea, an de an, a speranțelor și a tot ceea ce este frumos și bun.

Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în acest an și vă invităm să primiți colindele noastre, într-un moment special dedicat spiritului Crăciunului.

Grupul vocal DATINA, format din Marinela Baba, Marioara Dan Păucean și Teodora Zărnescu Craiu, vă așteaptă vineri, 19 decembrie, de la ora 18:00, la Alba Mall, pentru un concert de colinde care aduce tradiția mai aproape de suflet.

La sărbătoare va fi prezent și Moș Crăciun de la Alba Mall, încărcat cu daruri pentru cei mici.

Crăciun fericit și gânduri bune!”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Alba Mall.

