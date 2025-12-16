19 decembrie 2025 | „Fă RAI din ce ai”, evenimentul caritabil la Alba Iulia pentru Sebastian Coman, un tânăr cu probleme medicale serioase
În apropierea sărbătorilor de iarnă, Alba Iulia devine, din nou, un loc al solidarității și al speranței. Vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților, va avea loc ediția a IV-a a evenimentului caritabil „Fă RAI din ce ai”, un eveniment organizat pentru a sprijini lupta lui Sebastian Coman, un copil din comunitatea noastră care are nevoie de ajutorul tuturor.
Sebastian se confruntă cu probleme medicale serioase, fiind diagnosticat cu autism, iar pentru evoluția sa sunt necesare terapii de specialitate și intervenții medicale complexe, recomandate inclusiv de clinici din străinătate (mai multe informații AICI: https://tinyurl.com/sebastiancoman ). Costurile acestor tratamente sunt considerabile, iar efortul depășește posibilitățile familiei, motiv pentru care sprijinul comunității este esențial.
Concertul reunește artiști care au ales să ofere din talentul lor pentru o cauză nobilă. Pe scenă vor urca Corul de copii Theotokos, Grupul de folk „Motivat” al Palatului Copiilor din Alba Iulia, Grupul „Izvoarele”, alături de artiști îndrăgiți precum Maria Uțiu, Cristina Todor, Alexandra Băcilă, Grățiela Blaga, Gino, Daniel și Dan Avram, Daniel Fonoage, într-un program de colinde și muzică ce aduce împreună emoția sărbătorilor și dorința de a ajuta.
Pe lângă donațiile care pot fi făcute pe parcursul evenimentului, va fi organizată și o tombolă cu premii spectaculoase, pentru care biletele vor putea fi achiziționate la fața locului, iar toate fondurile strânse vor fi direcționate către susținerea tratamentelor lui Sebastian.
Organizatorii adresează mulțumiri sincere sponsorilor și partenerilor care au făcut posibil acest eveniment prin generozitatea și implicarea lor: Art Instal, Elit, Crystal Group, URS Construct, Transilvania Prest Solutions, B52 Restaurant & Pizza, REMARCdent, Czech IN – La Vizitiu, Afrodit Beauty Salon, Elis Pavaje, Crios ferestre, Elcokids, CTC Store, Clătite Uriașe – La Adi, Sico Farm și Sic Volo, partenerilor media: Alba24, Ziarul Unirea, ProAlba, precum și tuturor celor care au ales să se implice, într-un fel sau altul, pentru susținerea acestui eveniment.
Evenimentul caritabil „Fă RAI din ce ai” rămâne, și la această ediție, o dovadă că o comunitate unită poate aduce alinare, speranță și sprijin real acolo unde este mare nevoie.
*Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
