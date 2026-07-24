Curier Județean

Motorina se apropie de 10 lei/litru la pompele din Alba Iulia. Benzina a trecut de 9 lei în marile benzinării din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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De

Motorina se apropie de 10 lei/litru la pompele din Alba Iulia. Benzina a trecut de 9 lei în marile benzinării din oraș

Șoferii care au alimentat astăzi, 24 iulie 2026, au găsit prețuri ridicate la unele dintre cele mai cunoscute benzinării din Alba Iulia, potrivit platformei peco-online.ro.

Preț carburanți Alba Iulia:

OMV:

  • Motorină – 9.90 lei
  • Benzină – 9.08 lei

Petrom:

  • Motorină – 9.84 lei
  • Benzină – 9.02 lei

Lukoil

  • Motorină – 9.89 lei
  • Benzină – 9.02 lei

Mol:

  • Motorină – 9.90 lei
  • Benzină – 9.08 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 9.90 lei
  • Benzină – 8.98 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 31,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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