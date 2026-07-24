Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA după perchezițiile de la Cugir și la nivel național: Sunt acuzați de luare de mită

Trei directori din industria de apărare au fost reținuți de procurorii DNA, în urma perchezițiilor de la Cugir și la nivel național, într-un dosar de corupție. Aceștia sunt suspectați de luare de mită și urmează să fie duși astăzi la Tribunalul București, unde procurorii vor cere arestarea lor preventivă. Ședința de judecată este programată la ora 12:00.

Este vorba despre Mihai Rafiu, directorul Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial al aceleiași uzine.

În dosar a mai fost reţinută şi o altă persoană, reprezentant al unor firme private. Aceştia urmează să fie duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

Ce acuzaţii li se aduc

Potrivit unor surse judiciare, Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” este acuzat de luare de mită în formă continuată 3 fapte.

Acesta ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M

De asemenea, Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” – S.A., este acuzată de două fapte de luare de mită.

Aceasta ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate. Ea ar fi invocat ca a primit bancnote false şi a mai cerut încă o dată banii.

V.M. este un admininistrator unei societăţi comerciale care aveaui contracte cu industria de armament. El a fost reţinut pentru dare de mită şi complicitate la luare de mită.

Anchetatorii au găsit sume mari de bani

Potrivit unor surse, la percheziţii au fost găsite 500.000 de euro, cei mai mulţi la Tiberiu Pîrvu, în pungi, plicuri

Firmele care dădeau şpăgi se ocupau de mentenanţă, achiziţii de materiale şi alte servicii.

Irineu Darău, despre reținerile de la Romarm

Instituțiile statului trebuie să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv și dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite trebuie să plătească, a afirmat, vineri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Reacția acestuia vine după ce surse judiciare au declarat că trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de procurorii DNA, fiind acuzați că ar fi luat mită.

,,Știu din informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr, că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu: în România sper într-un stat de drept și oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească”, a spus Darău.

El a precizat că nu a fost informat de anchetă și că a aflat din surse publice.

,,Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupții, să-i pedepsească! Am aflat din surse publice. Nu pot să fac pronosticuri. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil. Sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor.

Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine legat de industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuția unui minister, este în atribuția procurorilor în acest caz. Și noi nu putem interfera niciodată contracte din trecut. Nu am cum să cunosc detaliile”, a mai spus ministrul.