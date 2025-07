18-27 iulie 2025 | A șaptea ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora: 30 de ani de tabere la Mănăstirea Oașa

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează, în perioada 18–27 iulie 2025, cea de-a VII-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani.

„Ediția din acest an are o semnificație specială: aniversăm 30 de ani de tabere la Mănăstirea Oașa. 30 de ani de întâlniri și apropieri întru Dumnezeu, sub același acoperiș ceresc. 30 de ani în care aici s-au țesut caractere, cu fibră duhovnicească.

30 de ani în care Oașa adună tineri care nu mai vor doar să aibă – ci să fie. Alți oameni, alte generații, alte povești – dar același loc, același Dumnezeu, aceeași rodire neîmbătrânită. La Oașa: la Dumnezeu acasă”, au transmis organizatorii.

Tabăra Internațională Oașa își propune să aducă împreună tineri români din întreaga lume, în cadrul Mănăstirii Oașa, în inima Munților Șureanu, pentru a se întări în credință, a se cunoaște între ei și pentru a descoperi nu doar frumusețea vieții liturgice, ci și valorile autentice neamului nostru.

Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, iar participanții își asigură transportul până la locație.

Programul zilnic al taberei include: participarea obligatorie la Sfânta Liturghie (ora 6:00), activități gospodărești (ascultări) până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice.

În fiecare an, Tabăra Internațională Oașa reunește peste 150 de tineri – dintre care 100 vin din diaspora și 50 din România – membri ai asociațiilor de tineret din țară, co-organizatoare ale evenimentului, și ai comunităților ortodoxe din străinătate.

Ediția din 2025 are ca temă centrală „Evocarea Sfinților Cuvioși Ilie Cleopa și Paisie Olaru”. Viețile și învățăturile acestor doi mari duhovnici ai secolului XX vor fi aduse în lumină prin mărturiile vii ale celor care i-au cunoscut îndeaproape: Înaltpreasfințitul Părinte Serafim Joantă, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, (marți, 22 iulie) și Protos. Paisie Furdui, starețul Mănăstirii Bârnova (miercuri, 23 iulie).

Pe lângă întâlnirile dedicate temei centrale a taberei, programul din acest an oferă tinerilor o varietate de experiențe care susțin formarea duhovnicească și comunitară.

Astfel, vor avea loc:

-Tâlcuiri biblice susținute de Arhim. Iustin Miron și Ierom. Pantelimon Șușnea: Tâlcuirea Psaltirii (sâmbătă, 19 iulie) și Tâlcuirea Noul Testament (vineri, 25 iulie);

-Concertul de pian și nai „Armonii pe lac”, în amfiteatrul de pe malul Lacului Oașa (sâmbătă, 19 iulie);

-O zi de drumeție montană (duminică, 20 iulie);

-O seară de film documentar dedicată celor doi sfinți (luni, 21 iulie);4

-Festivalul de creație „Oașa are talent”, unde tinerii își exprimă talentele artistice (joi, 24 iulie);

-Pregătiri și participarea la Hramul Mănăstirii Oașa, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Pentru înscrieri și informații suplimentare: forms.gle/kaiEKNqL5zkNhR9H8 sau https://linktr.ee/manastireaoasa

